فاتي يعود لتدريبات برشلونة

الإثنين، 28 مارس 2022 - 19:14

كتب : FilGoal

أنسو فاتي

عاد أنسو فاتي لاعب برشلونة لتدريبات فريقه عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال شهر يناير الماضي.

أنسو فاتي

النادي : برشلونة

برشلونة

وقضى فاتي أسابيع من التأهيل في مدريد للتعافي من الإصابة التي لحقته به على مستوى الركبة.

وخضع فاتي صباح اليوم إلى اختبار طبي في منشئات برشلونة والذي أظهر قدرته على العودة للتدريبات برفقة زملائه.

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وفقا لصحيفة سبورت فإن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق لا يتعجب في عودة اللاعب خشية أن يتعرض لانتكاسة جديدة وسيترك اللاعب ليتم تأهيله بشكل كامل بدنيا قبل الدفع به خلال المباريات.

Barça 30-26 Granollers: Copa del Rey winners

ومن المتوقع أن يعود فاتي للمشاركة مع برشلونة في المباريات الرسمية خلال منتصف شهر إبريل المقبل.

فاتي كان قد تعرض لإصابة طويلة خلال الموسم الماضي أبعدته عن أغلب فتراته قبل أن يتعرض لإصابة جديدة على مستوى الركلة في شهر يناير على الرغم من عدم وجود علاقة بين الإصابتين.

اللاعب صاحب الـ 19 عاما شارك منذ بداية الموسم الحالي مع برشلونة في 10 مباريات فقط وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدف واحد.

أنسو فاتي برشلونة
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