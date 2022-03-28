تقرير: أبراموفيتش يتعرض لـ التسمم أثناء محادثات السلام مع أوكرانيا

الإثنين، 28 مارس 2022 - 18:48

كتب : FilGoal

أبراموفيتش

تعرض رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي السابق إلى حالة تسمم مع 2 من مفوضي السلام الأوكرانين.

حسب موقع "Bellingcat" الاستقصائي فإن ثلاثة أعضاء من الوفد الذين حضروا محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا في ليلة 3 إلى 4 مارس 2022 عانوا من أعراض تتفق مع التسمم بالأسلحة الكيميائية وكان من بينهم رومان أبراموفيتش.

وبحسب الموقع، فإن أبراموفيتش سافر بين موسكو وكييف خلال عدة جولات من المفاوضات وسط الحرب.

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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الملياردير واثنين على الأقل من كبار أعضاء الفريق الأوكراني ظهرت عليهم أعراض شملت احمرار العينين والتمزق المستمر والمؤلم وتقشير الجلد على وجوههم وأيديهم.

وبرغم ذلك، فإن الظروف الصحية للثلاثي بمن فيهم السياسي التتار القرم رستم أوميروف تحسنت منذ ذلك الحين وحياتهم ليست في خطر.

وقررت الحكومة البريطانية في وقت سابق تجميد أموال أبراموفيتش بسبب علاقته بالدولة في روسيا مع فرض بعض القيود على نادي تشيلسي.

ومن المنتظر أن يتم بيع النادي قريبا دون أن تصل أي أموال للمالك الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر.

رومان أبراموفيتش روسيا أوكرانيا
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