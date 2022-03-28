في ثاني مواجهاتهم الودية.. تعادل قاتل لناشئي مصر أمام سلوفاكيا

الإثنين، 28 مارس 2022 - 18:35

كتب : FilGoal

منتخب مصر مواليد 2003

تعادل منتخب مصر للناشئين مواليد 2003 مع سلوفاكيا بهدفين مقابل هدفين في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية.

أحرز أهداف مصر كل من صلاح الدين رضا وعمر فايد.

تقدم صلاح الدين رضا لمصر بالهدف الأول في الدقيقة الثانية من عمر المباراة بعد عرضية أرسلها محمود بسيوني داخل منطقة الجزاء ليسدد صلاح الدين تسديدة صاروخية في الشباك.

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وتعادل منتخب سلوفاكيا في الدقيقة الـ 32 بتسديدة صاروخية من بعد منتصف الملعب.

وفي الشوط الثاني تقدم منتخب سلوفاكيا من جديد بالهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة.

وفي الدقيقة الـ 95 تعادل عمر فايد لمصر مستغلا ارتباك داخل منطقة جزاء سلوفاكيا ليسدد الكرة في الشباك.

وتعد تلك هي المباراة الودية الثانية التي يخوضها منتخب مصر أمام سلوفاكيا خلال معسكره الحالي.

وفاز منتخب سلوفاكيا على مصر في المباراة الأولى والتي أقيمت على ملعب الإسماعيلية أيضا بهدف دون مقابل.

وخاض منتخب مصر مباراتان أخرتان خلال مسعكره الحالي، وتعادل في مباراته الأولى أمام الطيران بدون أهداف، بينما حقق الفوز في المباراة الثانية على نادي النوبي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

منتخب مصر سلوفاكيا محمود جابر
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