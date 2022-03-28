في ثاني مواجهاتهم الودية.. تعادل قاتل لناشئي مصر أمام سلوفاكيا

تعادل منتخب مصر للناشئين مواليد 2003 مع سلوفاكيا بهدفين مقابل هدفين في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية.

أحرز أهداف مصر كل من صلاح الدين رضا وعمر فايد.

تقدم صلاح الدين رضا لمصر بالهدف الأول في الدقيقة الثانية من عمر المباراة بعد عرضية أرسلها محمود بسيوني داخل منطقة الجزاء ليسدد صلاح الدين تسديدة صاروخية في الشباك.

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هدف صاروخي رائع من صلاح الدين رضا للمنتخب المصري للشباب في شباك سلوفاكيا 👏⚽️🇪🇬



منتخب مصر 1 : 0 منتخب سلوفاكيا pic.twitter.com/8xliRKIPIL — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 28, 2022

وتعادل منتخب سلوفاكيا في الدقيقة الـ 32 بتسديدة صاروخية من بعد منتصف الملعب.

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"قذيفة من نص الملعب"🔥 لاعب سلوفاكيا يسجل هدف التعادل على طريقة النجوم الكبيرة في مرمى منتخب مصر



منتخب مصر 1 : 1 منتخب سلوفاكيا pic.twitter.com/oaVuZQTpVA — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 28, 2022

وفي الشوط الثاني تقدم منتخب سلوفاكيا من جديد بالهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة.

وفي الدقيقة الـ 95 تعادل عمر فايد لمصر مستغلا ارتباك داخل منطقة جزاء سلوفاكيا ليسدد الكرة في الشباك.

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جووووول عمر فايد لاعب منتخب مصر يسجل هدف التعادل في في الوقت بدل الضائع 🔥🇪🇬



منتخب مصر 2 : 2 منتخب سلوفاكيا pic.twitter.com/y7bakNHEWX — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 28, 2022

وتعد تلك هي المباراة الودية الثانية التي يخوضها منتخب مصر أمام سلوفاكيا خلال معسكره الحالي.

وفاز منتخب سلوفاكيا على مصر في المباراة الأولى والتي أقيمت على ملعب الإسماعيلية أيضا بهدف دون مقابل.

وخاض منتخب مصر مباراتان أخرتان خلال مسعكره الحالي، وتعادل في مباراته الأولى أمام الطيران بدون أهداف، بينما حقق الفوز في المباراة الثانية على نادي النوبي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.