مؤتمر أبو جبل: يجب أن نثبت أننا كنا الأحق بحصد لقب أمم إفريقيا

الإثنين، 28 مارس 2022 - 18:27

كتب : FilGoal

محمد أبو جبل يحتفل بالتصدى ركلة جزاء الكاميرون

شدد محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر على أن مواجهة السنغال ستكون صعبة على المنتخبين.

وقال أبو جبل في المؤتمر الصحفي للمباراة: "احساس صعب أن نصل لنهائي أمم إفريقيا ونخسر في النهاية، هي مباراة كرة قدم ودرس تعلمنا منه الكثير".

وأضاف "نلعب ضد السنغال مرة أخرى في تصفيات كأس العالم وكان يجب أن يكون لنا رد فعل قوي بعد الخسارة أمامهم في نهائي كأس الأمم وهذا حدث بالفعل في مصر".

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وأتم تصريحاته "مباراة العودة ستكون صعبة على المنتخبين وإن شاء الله نستطيع التأهل لكأس العالم لنثبت لقارة إفريقيا أننا كنا الأحق بالبطولة ومن ثم نقدم مستوى مشرف في المونديال".

ويلعب منتخب مصر ضد السنغال غدا الثلاثاء المقبل، في إياب المرحلة الأخيرة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وفاز منتخب مصر على السنغال في مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد القاهرة بهدف دون رد.

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