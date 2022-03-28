تهديد بالانسحاب بعد 5 دقائق - مؤتمر كيروش: الله يخلق المعجزات ونحن قادرون على السحر ضد السنغال

شدد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على جاهزية كل لاعبي الفراعنة لمواجهة السنغال، مؤكدا اعتراضه على تأخر انطلاق المؤتمر الصحفي له.

وبدأ كيروش المؤتمر الصحفي معترضا على تأخر انطلاقه، ولذلك لضيق الوقت بين المؤتمر ومران منتخب مصر الرئيسي استعدادا لمواجهة السنغال.

وقال كيروش: "لدينا حصة تدريبية ستبدأ بعد قليل، كنا جاهزين لحضور المؤتمر الصحفي ونعتذر للصحافة ووسائل الإعلام عن التأخير فالخطأ ليس خطأنا".

وأكمل "نحتاج للحديث مع المنظمين لأن التأخير ليس خطأنا وإذا لم يوافق مراقب المباراة على تأخير المران فلن أتواجد في المؤتمر أكثر من 5 دقائق".

قبل أن يتدخل منظم المؤتمر الصحفي ويؤكد أنه سيقلل وقت المؤتمر لـ15 دقيقة بدلا من نصف ساعة ومدرب مصر تفهم الأمر.

وعاد كيروش للحديث وأكد "كل اللاعبين جاهزين لمواجهة السنغال وليس لدينا أي إصابات".

المدرب البرتغالي واصل: "أعتقد أننا نعمل بجدية وكل شيء يتوقف على التزام فريقنا، كل اللاعبين يتدربون بجدية وبشكل جماعي لكننا نحتاج إلى الصبر، ليس فقط لأننا نلعب فقط أمام السنغال".

وأكد كيروش "نمتلك فريقا من اللاعبين يتحلون بالتواضع، ويتحلون بانضباط هائل والعمل الدؤوب، لو تطورنا غدًا على هذا الصعيد وأنا واثق أننا سنقدّم مباراة مميزة".

وشرح "فلسفتي أننا لا نلعب أبدًا ضد السنغال أو الكاميرون أو نيجيريا أو كوت ديفوار، بل نلعب دائمًا ضد أنفسنا، كل مباراة نلعب ضد مصر".

واستمر في تصريحاته "إذا لعبنا جيدا في آخر مباراة، فيجب أن نلعب أحسن هذه المباراة هذه فلسفتي التي أسير عليها".

استحواذ السنغال الكبير في مباراة الذهاب

وانتقل كيروش للحديث عن مباراة الذهاب قائلا: "لم أر أبدا فريقا يلعب وحده ويستحوذ 100% على الكرة، ولذا في المباراة الأخيرة حصلنا على نسبة استحواذ 45%، وفي نهائي أمم إفريقيا استحوذنا 51%".

وتابع "لو أعطيتني 5% من الاستحواذ يمكنني أن أخلق السحر، ندرك ذلك والسنغال تعرف ذلك أيضا".

وأشار "نحترم السنغال، إنه فريق رائع ويمتلك مدربًا عظيمًا، لكن كما قلت غدا لن يستطيعوا الاستحواذ على الكرة بنسبة 100%".

وأوضح "نعرف والسنغال تعرف أنه عندما نستحوذ على الكرة فإن لدينا لاعبين موهوبين في مصر قادرين على خلق السحر".

واعترض مترجم المؤتمر كيروش ليقول "قادرين على خلق المعجزات"، ليقاطعه كيروش ضاحكا: "يا صديقي لم أقل معجزة بل سحر، المعجزات أتركها للرب".

واستمر كيروش "لا نفوز بالمباريات باستعمال الكلمات السحرية، بل نحقق النتائج بمجهودات اللاعبين".

ثم فسر "الأهم غدا للجمهور المصري والسنغالي أن فريقين عظيمين ولاعبين عظيمين سيتنافسان في الملعب، آمل أن تفوز كرة القدم في المباراة".

وعبر عن أسفه قائلا: "من المؤسف أن أفضل فريقين في إفريقيا منذ 3 أشهر اضطرا للعب ضد بعضهما، لو كنت أنا من يضع القواعد لأهلت أفضل فريقين في أمم إفريقيا مباشرةً إلى كأس العالم".

وأتم تصريحاته "لكن هذه هي اللوائح وللاسف غدا فقط الفريق الأفضل هو من سيستطيع التأهل، ومع كامل الاحترام للسنغال آمل وأتمنى أن تكون مصر الفريق الأفضل وأن تتأهل، هذه أمنيتي وأتمنى ألا تمانعوا ذلك".

ويلعب منتخب مصر ضد السنغال غدا الثلاثاء المقبل، في إياب المرحلة الأخيرة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وفاز منتخب مصر على السنغال في مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد القاهرة بهدف دون رد.

video:1