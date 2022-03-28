تشكيل بيراميدز - فخر الدين يقود الهجوم أمام لافيينا في كأس مصر

يقود فخر الدين بن يوسف هجوم بيراميدز في مواجهة لافيينا في كأس مصر.

ويلعب بيراميدز ضد لافيينا في دور الـ32 لكأس مصر في المباراة التي تقام بملعب الدفاع الجوي.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد فتحي – أسامة جلال – أحمد سامي – محمد حمدي

الوسط: هشام محمد – إسلام عيسى – محمود صابر

الهجوم: محمد صادق – فخر الدين بن يوسف – محمود وادي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

المهدي سليمان – أحمد أيمن منصور – أحمد توفيق – وليد الكرتي – عبد الله السعيد – عبد الله مجدي – حسين السيد – دودو الجباس – إبراهيم عادل

بينما جاء تشكيل لافيينا كالآتي:

المرمى: كاميني

الدفاع: الشيخ – سوكاري – مزيكا – مجدي

الوسط: قاسم – سكولز – نيمار

الهجوم: موهبة – محمد عصام - كيتو