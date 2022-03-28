مران الزمالك - راحة لـ الونش وفيريرا يصحح أخطاء اللاعبين

الإثنين، 28 مارس 2022 - 17:29

كتب : FilGoal

الزمالك يتعادل بهدف الونش أمام بترو أتلتيكو

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع لاعبي فريقه على هامش المران الجماعي للأبيض.

ومنح فيريرا اللاعبين تعليمات فنية من أجل تنفيذها في التقسيمة، كما شرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

وحصل محمود حمدي “الونش” مدافع على راحة من التدريبات، وخصص له الجهاز الفني برنامج تأهيلي قبل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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وعاد الونش من منتخب مصر بعد حصوله على الإنذار الثاني وتأكد غيابه أمام السنغال في إياب الجولة الختامية من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وحرص فيريرا على منح اللاعبين عدة تعليمات فنية للاعبين لتنفيذها خلال التقسيمة.

وخضع محمود عبد الرازق “شيكابالا” صانع ألعاب الزمالك لتدريبات بدنية خاصة تحت قيادة أندريه فيليب مدرب الأحمال لرفع معدلات لياقته البدنية.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا للقاء ساجرادا الأنجولي، المقرر له يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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