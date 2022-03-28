مدير فولفسبورج: عمر مرموش سيعود إلينا نهاية هذا الموسم

يبدو أن عمر مرموش مهاجم فولفسبورج المعار إلى شتوتجارت سيعود إلى ناديه عقب نهاية الموسم الجاري.

عمر مرموش النادي : شتوتجارت

ويلعب الدولي المصري في صفوف شتوتجارت منذ بداية الموسم على سبيل الإعارة من فولفسبورج الذي يمتد عقده معه إلى صيف 2023.

وقال يورج شمادتكي المدير الرياضي لفولفسبورج في تصريحات نشرتها جريدة stn: "مرموش سيعود إلينا في الصيف المقبل".

وأضاف "لقد تطور بشكل جيد. يمكنك أن ترى الإمكانات التي يمتلكها ويستخدمها الآن أكثر مما فعل معنا".

وتابع "لديه الآن خبرة اللعب في الدوري الألماني الممتاز، ولدينا انطباع مختلف تماما عنه الآن".

ويحتل فولفسبورج المركز الـ13 في جدول الدوري الألماني بينما يتواجد شتوتجارت في المركز الـ14، وكلاهما ليس بعيدا عن مراكز الهبوط، وإن كان موقف فولفسبورج أفضل.

ولا يملك شتوتجارت حق شراء عقد مرموش.

قبل أسابيع، قرر عمر مرموش لاعب شتوتجارت تغيير وكيل أعماله إلى شركة "ستيلار" الإنجليزية من أجل تحقيق حلمه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي في المستقبل القريب.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية فإن مرموش ترك شركة "برو بروفايل" المسؤولة عن أعمال مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ وانضم لـ"ستيلار" التي تملك أكثر من 40 موظفا لتسويق اللاعبين في إنجلترا وهو ما يحلم به اللاعب المصري.

وتعد تلك الشركة مسؤولة عن أعمال الكثير من اللاعبين داخل الدوري الإنجليزي مثل جاك جريليش (مانشستر سيتي) ولوك شو "مانشستر يونايتد) وبن تشيلويل (تشيلسي).

هذا بالإضافة لمسؤوليتها عن أعمال إدواردو كامافينجا (ريال مدريد) وساؤول نيجويز (تشيلسي) وحسام عوار (ليون) وسيرجينو ديست (برشلونة).

ويتواجد مرموش مع منتخب مصر في السنغال من أجل المشاركة في لقاء إياب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 يوم الثلاثاء.

وانتصر الفراعنة بهدف دون مقابل في الذهاب يوم الجمعة باستاد القاهرة.

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الفائز سيقتنص تذكرة مؤهلة للمونديال.