بيولي يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإيطالي

الإثنين، 28 مارس 2022 - 16:42

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

حصد ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان جائزة مدرب الشهر بالدوري الإيطالي.

وتأتي تلك الجائزة عن نتائج المدير الفني في شهر مارس الجاري.

ومن المقرر أن يحصل بيولي على الجائزة ما قبل مباراة ميلان وبولونيا المقبلة والمقرر لها الإثنين 4 أبريل المقبل.

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وقال لويجي دي سيرفو الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي: "شهد شهر مارس تصدر ميلان جدول الدوري بفضل ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات".

وأضاف "أنشأ بيولي مدرب الروسونيري مجموعة واعية إذ دمج الشباب والخبرة في الفريق".

واختتم تصريحاته "لا يزال ميلان ينافس على الدوري وكأس إيطاليا".

ويتصدر ميلان جدول الترتيب قبل ثماني جولات من نهاية المسابقة برصيد 66 نقطة.

ويحتل نابولي المركز الثاني برصيد 63 نقطة، وكان ميلان قد تغلب على نابولي بهدف دون مقابل في الجولة 28 من المسابقة.

ويلعب ميلان مباراته المقبلة أمام بولونيا مساء الإثنين.

الدوري الإيطالي ميلان نابولي
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