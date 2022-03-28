كورييري ديلو سبورت: ثلاثي إيطاليا يتجه للاعتزال دوليا

الإثنين، 28 مارس 2022 - 16:26

كتب : FilGoal

إيطاليا

أفادت جريدة كورييري ديلو سبورت أن الثلاثي الإيطالي شيرو إيموبيلي وجورجينو ولورنزو إنسيني يفكر جديا في الاعتزال الدولي.

وفشل المنتخب الإيطالي في التأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي حين ودع الملحق الأوروبي على يد مقدونيا الشمالية.

وأوضح تقرير الجريدة الشهيرة أن الثلاثي خرج من معسكر الأتزوري الذي يستعد لملاقاة تركيا وديا يوم الثلاثاء.

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وذكر التقرير أن الثلاثي يفكر في ترك مساحة للوجوه الشابة في المنتخب الإيطالي في ظل بقاء روبرتو مانشيني على رأس القيادة الفنية.

إيموبيلي لعب 55 مباراة دولية بقميص إيطاليا.

بينما خاص إينسيني 54 مباراة دولية.

أما جورجينو فلعب 43 مباراة بقميص الأتزوري.

وكان الثلاثي قد شارك في تتويج إيطاليا ببطولة يورو 2020 الصيف الماضي.

إيطاليا شيرو إيموبيلي جورجينو لورنزو إنسيني
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