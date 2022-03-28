تقرير: غموض مستقبل أسينسيو مع ريال مدريد

الإثنين، 28 مارس 2022 - 16:04

كتب : FilGoal

ماركو أسينسيو - ريال مدريد

بات مصير ماركو أسينسيو مع ريال مدريد مهددا رغم لحظاته الجيدة مع الفريق هذا الموسم.

ماركو أسينسيو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وينتهي تعاقد أسينسيو مع ريال مدريد بنهاية موسم 2022 - 2023 وقد يتم الموافقة على رحيله مع التدعيمات الهجومية المتوقعة.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو إلى أن مكان أسينسيو مع ريال مدريد مهددا بالخطر بنهاية الموسم.

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وأوضح التقرير أن مدريد يسعى لإتمام اتفاقه مع كيليان مبابي مع محاولة لضم إيرلينج هالاند هذا الصيف.

وفي حال انضمام الثنائي بجوار فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة في خط الهجوم، فمن المؤكد أن أسينسيو سيحظى على دقائق أقل بكثير.

ونجح أسينسيو في 33 مباراة مختلفة مع ريال مدريد هذا الموسم في تسجيل عشرة أهداف وصناعة هدف واحد.

وأضاف التقرير أن وصول مبابي وهالاند إلى ريال مدريد يعني أن هذا الصيف سيكون اللحظة الجيدة لكل من اللاعب والنادي للانفصال.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة وبفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه.

ريال مدريد أسينسيو
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