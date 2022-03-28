مدرب النمسا يستقيل من منصبه بعد الفشل في التأهل للمونديال

قرر فرانكو فودا مدرب منتخب النمسا تقديم استقالته بعد فشله في قيادة الفريق للتأهل إلى كأس العالم 2022.

منتخب النمسا خسر نصف نهائي الملحق الأوروبي على يد ويلز قبل أيام.

وقال فودا في مؤتمر صحفي يوم الإثنين إن مباراة اسكتلندا الودية يوم الثلاثاء ستكون الأخيرة له مع المنتخب النمساوي.

وأضاف البالغ من العمر 55 عاما "كانت لدي الكثير من الأفكار خلال الأيام القليلة الماضية وأتحمل المسؤولية الكاملة عن حقيقة أننا لم نتأهل لكأس العالم".

وأكمل "ستنتهي فترة عملي كمدير فني للفريق بعد مباراة اسكتلندا، لقد أبلغت المسؤولين بهذا القرار صباح اليوم".

وتابع "أود أن أشكر اللاعبين على الـ4 سنوات الرائعة. لسوء الحظ لم ينته الوقت الذي قضيناه معا بشكل جيد لأننا لم نتمكن من تحقيق حلمنا الكبير".

نجح فودا في قيادة النمسا للتأهل إلى دور الـ16 من بطولة يورو 2020، وكان على بعد خطوتين من التأهل لكأس العالم 2022 قبل أن يسقط على يد منتخب ويلز.

وقاد جاريث بيل منتخب ويلز لإسقاط النمسا بهدفين لهدف مساء يوم الخميس في نصف نهائي التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واستضاف منتخب ويلز منافسه النمسا في ملعب كارديف.

افتتح بيل أهداف المباراة في الدقيقة 25 بتسديدة رائعة بيسراه من ركلة حرة.

وأضاف الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 51.

وقلص مارسيل ساباتيزر النتيجة بهدف للنمسا في الدقيقة 64.

وبذلك سيلتقي منتخب ويلز مع الفائز من مباراة اسكتلندا وأوكرانيا في نهائي ملحق التصفيات.

وكانت مباراة اسكتلندا وأوكرانيا تم تأجيلها عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في وقت سابق.

ولم يتم تحديد موعد للمباراة بيد إن أغلب التقارير أشارت إلى أنها قد تقام في التوقف الدولي المقبل في شهر يونيو.

video:1