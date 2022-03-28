لاعبو الإسماعيلي يرفضون التدرب ويصدرون بيانا مشتركا ناريا

رفض لاعبو الإسماعيلي التدرب اليوم الإثنين احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم وتحدثوا مع المدرب حمد إبراهيم بشأن موقفهم وأصدروا بيانا مشتركا ناريا.

وأصدر اللاعبون بيانا مشتركا جاء كالتالي:

"احتراما لمشاعر الجماهير وتوضيحا لما يحدث داخل النادي، نود أن نؤكد أن لدينا مستحقات متأخرة منذ شهور ومع ذلك التزمنا الصمت تقديراً منا لصعوبة موقف الإسماعيلي ونتائجه فى الدوري وتلقينا وعودا كثيرة بصرف جزء من المستحقات ولكن لم يحدث، ومع ذلك فضلنا الصمت احتراماً لمشاعر الجماهير".

"ولحين تحسن النتائج، وبعد تعثر معظم اللاعبين فى سداد الديون المستحقة عليهم وتعرض بعضهم لاحتمالية الحبس بسبب إيصالات أمانة وحصول بعض اللاعبين على شيكات بدون رصيد وعدم حصول بعض اللاعبين الذين تم التعاقد معهم فى يناير على مقدمات عقودهم وعدم حصول اللاعبين المصابين على بدل علاجهم وطرد بعض اللاعبين المغتربين من السكن بسبب تأخر دفع الإيجار لشهور متتالية وعدم حصول اللاعبين على المكافأت المتفق عليها".

"بجانب أننا نحضر المباريات بزي غير مميز ولا ينم عن كوننا فريقا كبيرا بل ويذهب اللاعبون بملابس مختلفة مما يعرضهم لإحراج كبير أمام الجميع ولأن هذا مصدر الرزق الذى يتم من خلاله الصرف على أهالينا وبيوتنا، أصبحت مشكلة جماعية تهدد استقرار الفريق وتشتت ذهن اللاعبين فى هذه المرحلة الصعبة فلم يبق لدينا حل بعد وعود كاذبة وتهرب متكرر من المسؤولين لحل المشاكل من أجل مزيد من الاستقرار فى هذه المرحلة وجب علينا التوضيح ما يحدث تجنبا لأى اجتهادات ليست لها أساس من الصحة".

"ويؤكد اللاعبون تقديرهم واحترامهم للجهاز الفني الذي احتوى الأزمة أكثر من مرة ولكن دون تحرك من المسؤولين لحل المشاكل".

وأتى البيان ردا على مجلس إدارة النادي الذي أصدر بيانا يوم الأحد جاء فيه:

"أولا: تم صرف نسبة 25% من قيمة عقود اللاعبين فور تولي مجلس الإدارة رسميا، ومنذ ذلك التاريخ ونتائج الفريق لم تكن علي المستوى الذي يرضى جماهير و أعضاء الإسماعيلي، كما تم صرف مبلغ يتجاوز 50 مليون جنيه منذ الأول من نوفمبر الماضي وحتي تاريخه"

"ثانيا: النادي لديه مستحقات متأخرة لدي الشركة الراعية لم يتم صرفها حتى الآن رغم مطالبتنا بها أكثر من مرة".

"ثالثا: قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بتاريخ 3 مارس الحالي وقف مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج والوصول للمركز الثانى عشر مع نهاية الدور الأول من مسابقة الدورى العام".

"رابعا: نظرا لعدم توافر سيولة مالية للنادي، قام يحيي الكومي رئيس مجلس إدارة النادي بضخ مبلغ 5 مليون جنيه لتسيير الأعمال اليومية وصرف رواتب العاملين والأجهزة الفنية".

"خامسا: تم صرف مكافأة الفوز للاعبين عقب الفوز علي بتروجيت في دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر بالإضافة إلي صرف مكافأة الفوز مضاعفة عقب الفوز علي الاتحاد السكندرى في الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى العام لتحفيز اللاعبين".

"سادسا: نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم، قرر مجلس الإدارة صرف مبلغ 150 ألف جنيه لكل لاعب بإجمالي 3.5 مليون جنيه رغم إيقاف المستحقات وذلك قبل الشهر الكريم وتحملها رئيس النادى لعدم توافر سيولة مالية بالنادي".

"سابعا: قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إحالة اللاعبين الذين قاموا بافتعال هذه الأزمة للتحقيق من قبل المستشار القانوني للنادي، وشدد مجلس إدارة النادي علي أنه في حالة امتناع أي لاعب عن المشاركة في التدريبات اليومية سيتم إيقافه واحالته للتحقيق فورا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحافظ علي هيبة النادي وحقوقه".

وبيان مجلس إدارة الإسماعيلي جاء ردا على اعتراض علني من اللاعبين على تأخر مستحقاتهم مثلما ذكروا في بيان يوم الأحد.

وخلال موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام كتب مجموعة من لاعبي الفريق رسالة واحدة وهي: "شهور مقدرين كل حاجة والتزاماتنا بتزيد وأخدنا ميعاد واتنين و10 ومحصلش حاجة، إحنا مش هنطلع من اللي احنا فيه غير لما نبقى كلنا إيد واحدة والوعود تتنفذ".

وكتب من لاعبي الفريق كل من أحمد مصطفى ومحمد فوزي وعماد حمدي وأحمد مدبولي وعمر الوحش وعدد آخر من اللاعبين.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط بعد مرور 13 جولة.

ولم يحقق الإسماعيلي سوى انتصار وحيد في الدوري أمام الاتحاد السكندري، مقابل 7 هزائم و5 تعادلات.

ويلعب الإسماعيلي بعد التوقف مع المصري في الجولة الـ14 من الدوري.