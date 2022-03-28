فان جال معلقا على تصريحات فان دايك: أنا من يحدد التكتيك
الإثنين، 28 مارس 2022 - 14:24
كتب : FilGoal
رد لويس فان جال مدرب هولندا على فيرجيل فان دايك قائد فريقه بعد تصريحات الأخير التي أبدى فيها رأيه فيما يخص أسلوب المنتخب.
فيرجيل فان دايك
النادي : ليفربول
وصرح فان دايك في وقت سابق قائلا:"نلعب بأسلوب جديد، اللاعبون مطالبون بأشياء مختلفة، لكن أعتقد أننا أظهرنا مستوى طيبا".
وأضاف مدافع ليفربول "الطريقة؟ أٌفضل 4-4-3، لكني لست المدرب".
وعلق مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد السابق على قول لاعبه "تناقشنا في الأمر حين جئت للفريق".
وأتم "المدرب يحدد التكتيك".
ويلعب فريق الطواحين بطريقة 3-5-2 مع فان جال الذي عاد لولاية ثالثة مع منتخب بلده في أغسطس الماضي.
وفازت هولندا بنتيجة 4-2 على الدنمارك وديا يوم السبت في إطار استعدادات الفريقين للمشاركة في كأس العالم 2022.
وتلعب هولندا ضد ألمانيا يوم الثلاثاء.
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