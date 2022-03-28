فان جال معلقا على تصريحات فان دايك: أنا من يحدد التكتيك

رد لويس فان جال مدرب هولندا على فيرجيل فان دايك قائد فريقه بعد تصريحات الأخير التي أبدى فيها رأيه فيما يخص أسلوب المنتخب.

وصرح فان دايك في وقت سابق قائلا:"نلعب بأسلوب جديد، اللاعبون مطالبون بأشياء مختلفة، لكن أعتقد أننا أظهرنا مستوى طيبا".

وأضاف مدافع ليفربول "الطريقة؟ أٌفضل 4-4-3، لكني لست المدرب".

وعلق مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد السابق على قول لاعبه "تناقشنا في الأمر حين جئت للفريق".

وأتم "المدرب يحدد التكتيك".

ويلعب فريق الطواحين بطريقة 3-5-2 مع فان جال الذي عاد لولاية ثالثة مع منتخب بلده في أغسطس الماضي.

وفازت هولندا بنتيجة 4-2 على الدنمارك وديا يوم السبت في إطار استعدادات الفريقين للمشاركة في كأس العالم 2022.

وتلعب هولندا ضد ألمانيا يوم الثلاثاء.