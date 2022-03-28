منتخب مصر بـ القميص الأحمر والسروال الأسود أمام السنغال في الإياب

الإثنين، 28 مارس 2022 - 14:21

كتب : FilGoal

منتخب مصر

يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر ضد السنغال غدا الثلاثاء في إياب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وهو نفس الزي لمباراة الذهاب.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم زي منتخب مصر في المباراة والذي يتكون من قميص أحمر وسروال أسود وجورب أبيض.

ويحل منتخب مصر ضيفا على السنغال في السابعة مساء وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

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ويكفي منتخب مصر التعادل فقط من أجل التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

منتخب مصر فاز على السنغال بهدف مقابل لا شيء على إستاد القاهرة، في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

وستكون مباراة الإياب غدا الثلاثاء المقبل في السنغال، إذ يحتاج الفراعنة إلى الفوز أو التعادل لبلوغ مونديال قطر.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى السنغال فجر اليوم الإثنين في رحلة استغرقت 8 ساعات.

ويرافق بعثة المنتخب الوطنى في السنغال جمال علام رئيس الإتحاد المصرى لكرة القدم ورئيس البعثة.

بالإضافة إلى خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء المجلس اللواء حلمى مشهور وحازم إمام ومحمد بركات ومحمد أبو الوفا وإيهاب الكومى ودينا الرفاعى.

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