مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول الأقرب لمجاورة ياسر إبراهيم ضد السنغال

ساعات تفصلنا عن المباراة المرتقبة بين منتخبي مصر والسنغال في إياب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، ويبقى التساؤل من يلعب في مركز الدفاع بعد تأكد غياب الثنائي الأساسي.

ويغيب الثنائي محمد عبد المنعم ومحمود حمدي الونش عن مباراة الإياب بسبب إصابة الأول بكسر في الأنف، وتعرض الثاني للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وكان منتخب مصر قد تغلب على السنغال بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب ويكفيه التعادل للتأهل إلى كأس العالم.

وكشف مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: "حتى الآن علي جبر هو المرشح الأقرب للتواجد بجوار ياسر إبراهيم في الدفاع".

وتابع "كيروش يرجح كفة علي جبر بسبب خبرته الدولية عن الثنائي محمود علاء ورامي ربيعة".

وأوضح "اختار كيروش الثنائي جبر وربيعة بسبب الخبرة الدولية والاحتكاك الإفريقي مع أنديتهم".

وتابع "يخشى كيروش من المجازفة بمدافعين جدد دون خبرة مثلما فعل من قبل ولكن هذه المرة الوقت لن يسعفه لاختبار ذلك".

واختتم تصريحاته "يأتي ذلك بسبب احتمالية مشاركة أي مدافع في المباراة وهو سر استقراره على اختيار ربيعة وجبر في القائمة".

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منتخب مصر فاز على السنغال بهدف مقابل لا شيء على إستاد القاهرة، في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

وستكون مباراة الإياب غدا الثلاثاء المقبل في السنغال، إذ يحتاج الفراعنة إلى الفوز أو التعادل لبلوغ مونديال قطر.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى السنغال فجر اليوم الإثنين في رحلة استغرقت 8 ساعات.

ويرافق بعثة المنتخب الوطنى في السنغال جمال علام رئيس الإتحاد المصرى لكرة القدم ورئيس البعثة.

بالإضافة إلى خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء المجلس اللواء حلمى مشهور وحازم إمام ومحمد بركات ومحمد أبو الوفا وإيهاب الكومى ودينا الرفاعى.

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