بن رحمة ينضم لمنتخب الجزائر قبل 31 ساعة من لقاء الكاميرون

الإثنين، 28 مارس 2022 - 13:57

كتب : FilGoal

بن رحمة

قرر جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر استدعاء سعيد بن رحمة جناح وست هام يونايتد للمشاركة في لقاء الكاميرون يوم الثلاثاء.

ويحل المنتخب الكاميروني ضيفا على نظيره الجزائري في إياب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 بعد خسارته في الذهاب بهدف.

بلماضي استدعى بن رحمة بعدما غاب عن القائمة التي اختارها لمباراتي الذهاب والإياب ضد الكاميرون.

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وشوهد اللاعب صباح يوم الإثنين في مطار شارل ديجول بباريس قبل أن يصل إلى الجزائر بعدها بساعات.

وأفاد الاتحاد الجزائري في بيان "سعيد بن رحمة يلتحق بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى للانظمام لمعسكر الخضر التحضيري تحسبا لمباراة الكاميرون".

ووصل اللاعب قبل نحو 31 ساعة من المباراة تنطلق في التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

وتجري المباراة على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة مساء الثلاثاء.

وانتصر منتخب الجزائرعلى الكاميرون بهدف دون مقابل في لقاء الذهاب بملعب جابوما يوم الجمعة.

ويتنافس المنتخبان على مقعد في مونديال قطر.

بينما المقاعد الأربعة الأخرى المخصصة لقارة إفريقيا تتنافس عليها مصر أمام السنغال، غانا أمام نيجيريا، تونس أمام مالي، والمغرب أمام الكونغو الديمقراطية.

وتجري كل مباريات الإياب يوم الثلاثاء.

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