مدافع تونس جاهز لمواجهة الإياب ضد مالي

أصبح بلال العيفة مدافع منتخب تونس جاهزا للمشاركة في لقاء مالي بإياب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 يوم الثلاثاء.

وغاب العيفة عن فوز نسور قرطاج على مالي في باماكو يوم الجمعة في الذهاب بسبب الإصابة.

وذكر تقرير إذاعة موزاييك التونسية أن بلال العيفة شارك في مران يوم الأحد بشكل طبيعي بعد الشفاء من الإصابة.

ومن المنتظر أن يشارك مدافع أبها السعودي في التدريب الرئيسي ليلة المباراة في الملعب الفرعي برادس.

وكان منتخب تونس قد عاد من مالي بانتصار ثمين بالفوز بهدف دون مقابل.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء في ملعب رادس.

وتنتهي تصفيات إفريقيا يوم الثلاثاء والتي ستؤهل 5 فرق لكأس العالم.

وانتهت مباريات الذهاب الأخرى بفوز مصر على ضيفتها السنغال بهدف وانتصرت الجزائر على مضيفتها الكاميرون بهدف.

وتعادلت غانا بدون أهداف أمام ضيفتها نيجيريا، بينما تعادل المغرب مع مضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله.

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