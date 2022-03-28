مدرب الأرجنتين يوجه نصيحة للجماهير بعد تلميح ميسي بالاعتزال دوليا

بعدما لمح ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين بالاعتزال دوليا عقب كأس العالم 2022 وجه ليونيل سكالوني مدرب الفريق نصيحة للجماهير الغاضبة من تلميح ميسي.

وألمح ليونيل ميسي أيقونة الأرجنتين إلى أنه قد يعتزل اللعب دوليا مع منتخب بلده بعد كأس العالم قطر 2022 (التفاصيل).

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن الجميع سيقوم بتقييم أموره بعد المشاركة في كأس العالم، ثم يتخذ قراراته".

وأضاف "لا يمكنني معرفة ما يدور في رأس اللاعبين حاليا،. لكن يجب الاستمتاع بما يقدموه حاليا".

لاعب آخر ألمح للاعتزال دوليا أيضا، وهو أنخل دي ماريا، الذي وجه رسالة مؤثرة لجماهير الأرجنتين قال فيها إن مباراة فنزويلا قد تكون الأخيرة له بقميص المنتخب على الأراضي الأرجنتينية.

وواصل سكالوني "هذه هي سنة الحياة، وسيحدث ذلك يوما ما، فلماذا التفكير في المستقبل إذا كان الحاضر رائعا".

وأتم مدرب الأرجنتين "لا جدوى في التفكير فيما سيحدث عقب المونديال".

ساحر باريس سان جيرمان يتطلع للمشاركة في المونديال للمرة الخامسة حين يقود بطل كوبا أمريكا في أراضي قطر في نوفمبر المقبل.

وسجل ميسي في انتصار الأرجنتين بثلاثية دون رد على ضيفتها فنزويلا صباح السبت في الجولة 17 من تصفيات كأس العالم.

لكن بعد المباراة صرح بعبارات ربما دبت الحزن في قلوب جمهور الأرجنتين.

وقال ميسي في تصريحات صحفية:"لا أعرف ماذا سأفعل بعد كأس العالم، أفكر فيما هو آت فقط. بعد المونديال علي تقييم أمور عديدة".

وأضاف "أنا سعيد مع المنتخب منذ فترة، منذ الفوز بكوبا أمريكا. ممتن للجمهور الذي يجعلني أشعر بذلك كلما جئت هنا".

واستمر "الاستمرار مع المنتخب؟ لا أعلم، حقيقة لا أعلم. أفكر في اللقاء المقبل ضد الإكوادور والمباريات التحضيرية في يونيو وسبتمبر".

وأتم "لنأمل أن تسير الأمور بأفضل شكل ممكن، لكن المؤكد أن بعد كأس العالم ستتغير أمور عديدة".

في يونيو المقبل سيبلغ أسطورة برشلونة السابق 35 عاما.

النجم المتوج بسبع كرات ذهبية يتمنى السير على خطى الأيقونة دييجو مارادونا وأن يقود بلده للقب المونديال الغائب عن الأرجنتين من قبل أن يولد.

وأقصى ما حققه ميسي في المونديال كان الوصافة في 2014 حين خسر النهائي بهدف في الوقت الإضافي أمام ألمانيا.

ربما في قطر إذا استطاع رفع الكأس الثمينة سيفكر في تعليق حذائه الدولي.