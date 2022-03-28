سبورت: أتليتكو مدريد يقترب من تفعيل بند شراء جريزمان

اقترب أتليتكو مدريد من تفعيل بند شراء أنطوان جريزمان اللاعب المعار من برشلونة وإعادته لفريقه من جديد.

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ويكون البند ساريا في نهاية الموسم إذا خاض جريزمان 50% على الأقل من المباريات التي كان متاحا فيها، ويمتلك الفرنسي نسبة 66% حتى الآن.

وكشفت صحيفة سبورت أن جريزمان ضمن خطط أتليتكو مدريد بالفعل للموسم المقبل بعد غياب اللاعب لمدة ثلاث سنوات مقابل 120 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن أتليتكو مدريد يستعد لتفعيل شرط شراء جريزمان مقابل 40 مليون يورو هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن رحيل جريزمان عن برشلونة سيفيد الفريق الكتالوني الذي سيتخلص من راتب اللاعب الكبير بالإضافة لإمكانية التعاقد مع لاعبين جدد.

وارتبط اسم برشلونة بعدد من اللاعبين لتدعيم الصفوف خلال فترة الصيف من بينهم فرانك كيسي ورافينيا وكريستينسن.

ويأتي ذلك مع وجود خيارات مثل إرلينج هالاند وروبرت ليفاندوفسكي ومحمد صلاح.

وخاض جريزمان هذا الموسم 28 مباراة مع أتليتكو مدريد وسجل 8 أهداف بينما صنع 5 آخرين.