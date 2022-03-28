سبورت: أتليتكو مدريد يقترب من تفعيل بند شراء جريزمان

الإثنين، 28 مارس 2022 - 12:42

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - أتليتكو مدريد

اقترب أتليتكو مدريد من تفعيل بند شراء أنطوان جريزمان اللاعب المعار من برشلونة وإعادته لفريقه من جديد.

أنطوان جريزمان

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

ويكون البند ساريا في نهاية الموسم إذا خاض جريزمان 50% على الأقل من المباريات التي كان متاحا فيها، ويمتلك الفرنسي نسبة 66% حتى الآن.

وكشفت صحيفة سبورت أن جريزمان ضمن خطط أتليتكو مدريد بالفعل للموسم المقبل بعد غياب اللاعب لمدة ثلاث سنوات مقابل 120 مليون يورو.

أخبار متعلقة
قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو رانجنيك: لاعبو أتليتكو تعمدوا إضاعة الوقت بالسقوط كثيرا في أرض الملعب رانجنيك: كان من المهم أن نسجل أولا ضد نوعية فرق مثل أتليتكو حافلة سيميوني لا تتعطل.. أتليتكو يقتل يونايتد ويطير لربع نهائي أبطال أوروبا

وأشار التقرير إلى أن أتليتكو مدريد يستعد لتفعيل شرط شراء جريزمان مقابل 40 مليون يورو هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن رحيل جريزمان عن برشلونة سيفيد الفريق الكتالوني الذي سيتخلص من راتب اللاعب الكبير بالإضافة لإمكانية التعاقد مع لاعبين جدد.

وارتبط اسم برشلونة بعدد من اللاعبين لتدعيم الصفوف خلال فترة الصيف من بينهم فرانك كيسي ورافينيا وكريستينسن.

ويأتي ذلك مع وجود خيارات مثل إرلينج هالاند وروبرت ليفاندوفسكي ومحمد صلاح.

وخاض جريزمان هذا الموسم 28 مباراة مع أتليتكو مدريد وسجل 8 أهداف بينما صنع 5 آخرين.

الدوري الإسباني برشلونة جريزمان أتليتكو مدريد
نرشح لكم
ماركا: ليس برشلونة.. كافاني يقترب من الدوري الإسباني لابورتا: كنت أريد إقالة كومان ولكن منحته فرصة ثانية.. ولست نادما على شيء جيرارد: اختيار تشافي من برشلونة كان عبقريا.. سيعودون قريبا هل تستمر سلالة بنزيمة في الملاعب؟ "نجلي يتمتع بلمسات جيدة بالكرة" سبورت: تحديد موعد عودة فاتي من الإصابة تقارير: برشلونة أتم اتفاقه مع رافينيا لضمه في الموسم المقبل لابورتا: لم يخبرنا ديمبيلي برغبته في البقاء.. ونعمل حاليا على وضع سقف رواتب للاعبين لابورتا يتحدث عن مفاوضات تجديد عقد سيرجي روبيرتو
أخر الأخبار
قبل يوم ونصف من المباراة.. بلماضي يقرر استدعاء بن رحمة للقاء الكاميرون 2 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مدافع تونس جاهز لمواجهة الإياب ضد مالي 24 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مدرب الأرجنتين يوجه نصيحة للجماهير بعد تلميح ميسي بالاعتزال دوليا 58 دقيقة | تصفيات كأس العالم
سبورت: أتليتكو مدريد يقترب من تفعيل بند شراء جريزمان ساعة | الدوري الإسباني
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات إسماعيل يوسف.. شقيقه الثاني ساعة | الأفضل في تاريخ مصر
ارتفاع جنوني في أسعار تذاكر لقاء المغرب والكونغو الديمقراطية بالسوق السوداء ساعة | تصفيات كأس العالم
مران الأهلي - موسيماني يجتمع باللاعبين.. واختبار طبي لـ عبد المنعم ساعة | مصر
كاف يعلن عقوبات انضباطية لأربعة أندية.. حرمان الترجي من جماهيره في مباراتين 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 2 هل لائحة تصفيات كأس العالم ستحرم الونش من لقاء الإياب ضد السنغال.. وموقف مصر 3 القنوات الناقلة لـ تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 4 استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عبد الله السعيد.. ثلاثي من الجيل الذهبي