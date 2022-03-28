ارتفاع جنوني في أسعار تذاكر لقاء المغرب والكونغو الديمقراطية بالسوق السوداء

الإثنين، 28 مارس 2022 - 12:26

كتب : FilGoal

الجماهير من مباراة مصر أمام المغرب - أمم إفريقيا

أثير الكثير من الجدل في المغرب حول تذاكر لقاء الكونغو الديمقراطية في إياب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد طرح التذاكر للبيع، ونفدت سريعا.

وأفاد تقرير موقع le360 spor المغربي بأن نفاد التذاكر جعل أسعارها تعرف ارتفاعا صاروخيا بالسوق السوداء، خلال الساعات القليلة الماضية.

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فهناك الكثير ممن عرض التذاكر للبيع عبر مواقع الانترنت بعد شراءها بكميات كبيرة.

التذاكر التي كان سعرها 30 درهما مغربيا (57 جنيها مصريا) تباع الآن بسعر 200 درهم (377 جنيها مصريا)، ووصل سعر تذكرة الـ100 درهم (188 جنيها مصريا) إلى 900 درهم (1700 جنيه مصري)، حسب التقرير.

وتجري المباراة على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء مساء الثلاثاء.

في مباراة الذهاب، افتتح منتخب الكونغو أهداف المباراة في الدقيقة 12 بتسديدة من يواني ويسا.

فيما أدرك طارق تيسودالي التعادل للمغرب بتسديدة قوية في الدقيقة 76.

وشهدت المباراة إهدار ريان مايي لاعب المغرب لركلة جزاء في الدقيقة 55.

كما طُرد من الكونغو جلودي نجوندا في الدقيقة 86 بعد حصوله على إنذارين.

ويحتاج منتخب المغرب للتعادل سلبيا أو الفوز بأي نتيجة للتأهل للمونديال للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي.

أما منتخب الكونغو فأصبح لزاما عليه الفوز في المغرب للتأهل أو التعادل بالنتيجة ذاتها للذهاب لوقت إضافي.

وسبق لمنتخب الكونغو الديمقراطية التأهل للمونديال مرة وحيدة من قبل وكان ذلك في نسخة عام 1974.

وتنتهي تصفيات إفريقيا يوم الثلاثاء والتي ستؤهل 5 فرق لكأس العالم.

وانتهت مباريات الذهاب الأخرى بفوز الجزائر على مضيفتها الكاميرون بهدف وانتصرت تونس على مضيفتها مالي بهدف.

وتعادلت غانا بدون أهداف أمام ضيفتها نيجيريا، بينما فازت مصر على ضيفتها السنغال بهدف.

المغرب تصفيات كأس العالم الكونغو الديمقراطية
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