مران الأهلي - موسيماني يجتمع باللاعبين.. واختبار طبي لـ عبد المنعم

اجتمع بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بلاعبي الفريق قبل انطلاق المران صباح الإثنين.

وشدد الجنوب إفريقي للاعبين على أهمية المرحلة المقبلة للفريق والتي تبدأ بمباراة الهلال السوداني يوم الأحد في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ووجه موسيماني تعليمات فنية للاعبين قبل بدء التدريبات.

وأدى اللاعبون مرانا بدنيا شاقا، كما وصفه موقع الأهلي، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب الأحمال.

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن المدافع محمد عبد المنعم سيخضع لاختبار طبي مساء اليوم الإثنين بارتداء قناع الوجه لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

ويأمل الأهلي لحاق لاعبه بمباراة الهلال.

وأجرى عبد المنعم عملية جراحية في أنفه بعد إصابته في مباراة منتخب مصر ضد السنغال يوم الجمعة.

ومن جانبه، بدأ صلاح محسن مهاجم الفريق مرحلة جديدة من التدريبات التأهيلية تمهيدا لانضمامه للمران الجماعي.