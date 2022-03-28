استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات إسماعيل يوسف.. شقيقه الثاني

الإثنين، 28 مارس 2022 - 12:27

كتب : نادر عيد

إسماعيل يوسف

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

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وشارك إسماعيل يوسف "تيجانا" نجم مصر والزمالك السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته لأفضل لاعبي مصر بالترتيب:

1- محمد صلاح

2- إبراهيم يوسف

3- حسن شحاتة

4- حسام حسن

5- محمود الخطيب

التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.

طالع اختيارات نجوم مصر بالضغط هنا

إسماعيل يوسف استفتاء الأفضل في تاريخ مصر محمد صلاح إبراهيم يوسف حسن شحاتة حسام حسن محمود الخطيب
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