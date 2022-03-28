جماهير سنغالية تهاجم صلاح بالسباب وصافرات الاستهجان عند الوصول لداكار

الإثنين، 28 مارس 2022 - 11:37

كتب : FilGoal

محمد صلاح في عمليات الإحماء قبل مواجهة مصر والسنغال - تصفيات كأس العالم

هوجم محمد صلاح قائد منتخب مصر بالسباب وصافرات الاستهجان من بعض الجماهير السنغالية عند خروجه من مطار بليز دياني بالعاصمة داكار.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى داكار على متن طائرة خاصة في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين استعدادا لخوض إياب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 ضد أسود التيرانجا يوم الثلاثاء.

ونشر موقع سينيجو السنغالي تقريرا أوضح الصعوبات التي عانى منها نجم ليفربول حين خرج من المطار.

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وعرض الموقع السنغالي أحد المقاطع المصورة للجماهير وهي تهاجم صلاح الذي خرج من المطار وسط حراسة مشددة.

كما حاولت بعض الجماهير السنغالية استفزاز لاعب روما السابق بالهتاف لنجمها ساديو ماني.

منتخب مصر انتصر في مباراة الإياب بهدف على استاد القاهرة يوم الجمعة الماضي.

وتعد المواجهة تكرار لنهائي أمم إفريقيا الذي جمع المنتخبين فبراير الماضي في الكاميرون وانتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

ويسعى الفراعنة للتواجد في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم والثانية على التوالي.

ويستهدف منتخب السنغال الصعود لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

وتنتهي تصفيات إفريقيا يوم الثلاثاء والتي ستؤهل 5 فرق لكأس العالم.

وانتهت مباريات الذهاب الأخرى بفوز الجزائر على مضيفتها الكاميرون بهدف وانتصرت تونس على مضيفتها مالي بهدف.

وتعادلت غانا بدون أهداف أمام ضيفتها نيجيريا، بينما تعادل المغرب مع الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله.

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