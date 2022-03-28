أحمد رفعت: كيروش يعرف كل صغيرة وكبيرة عن جميع اللاعبين

أشاد أحمد رفعت لاعب فيوتشر بكارلوس كيروش مدرب مصر الذي استدعاه في ديسمبر الماضي للمشاركة في كأس العرب 2021.

وقال رفعت عبر قناة أون تايم سبورتس:"كيروش محترم وهادئ ويتعامل بشكل لطيف مع اللاعبين ويحفزهم، متفاءل دائما".

وواصل "تحدث معي مرتين فقط، الأولى قبل مباراة قطر والثانية بعدها، قال لي إنه يعرف أنني غبت عن المنتخب فترة طويلة".

وأتم "كيروش يعرف كل شيء عن جميع اللاعبين".

وشارك رفعت في كأس العرب التي احتل الفراعنة فيها المركز الرابع.

لكنه غاب عن كأس إفريقيا 2021 ولم ينضم للقائمة الحالية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مضيفه السنغال يوم الثلاثاء في إياب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويكفي الفراعنة التعادل بعدما فازوا ذهابا بهدف.