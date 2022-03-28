ألعاب الصالات - موعد أربع مواجهات منتظرة بين الأهلي والزمالك في 72 ساعة.. اثنان بنفس اليوم

ينتظر متابعو ألعاب الصالات الجماعية أربع مواجهات مرتقبة بين الأهلي والزمالك في ثلاثة أيام فقط.

وتأتي المباريات في رياضتي الطائرة واليد فقط بداية من يوم الأربعاء وحتى الجمعة من الأسبوع الجاري.

إذ يلعب الأهلي أمام الزمالك مباراتين في نصف نهائي الكرة الطائرة وفي حال فوز كل منهما بمباراة يتم اللجوء للقاء فاصل في اليوم الثالث.

ويقام نصف نهائي دوري النخبة الممتاز للكرة الطائرة بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل للنهائي.

أما في كرة اليد فيلعب الفريقان في ختام منافسات الدوري المصري وإذا استمر فارق النقاط بينهما كما هو حاليا فالفائز يتوج باللقب.

كرة اليد

تختتم منافسات دوري اليد في السادسة من مساء الخميس 31 مارس الجاري بمواجهة بين الأهلي والزمالك.

وتستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر المباراة المرتقبة.

ويحتل الزمالك الصدارة برصيد 10 نقاط بينما الأهلي ثانيا بـ 7.5 نقطة، وإذا استمر فارق النقاط كذلك فالفائز بالمباراة الختامية يتوج باللقب.

وتذاع المباراة المنتظرة بين الفريقين على قناة أون تايم سبورتس.

كرة طائرة

يقام نصف نهائي دوري النخبة الممتاز بين فريقي الأهلي والزمالك بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل إلى النهائي.

وقرر الاتحاد المصري إقامة الثلاث مباريات أيام 30 و31 مارس بالإضافة إلى 1 أبريل في حال اللجوء لمباراة فاصلة.

وتقام جميع المباريات على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

وتفتتح المباريات بين الأهلي والزمالك في الثامنة من مساء الأربعاء 30 مارس الجاري.

أما المباراة الثانية ففي الثامنة من مساء الخميس 31 مارس الجاري على نفس الصالة.

وفي حال فوز كل فريق بمباراة من المباراتين فنشهد مواجهة ثالثة وفاصلة بين الفريقين يوم الجمعة 1 أبريل المقبل.

ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس.