تصفيات كأس العالم - جزر سليمان تضرب موعدا مع نيوزيلندا في نهائي أوقيانوسيا
الإثنين، 28 مارس 2022 - 11:05
كتب : FilGoal
تأهلت جزر سليمان ونيوزيلندا لنهائي تصفيات قارة أوقيانوسيا المؤهلة لملحق التأهل لكأس العالم 2022.
وفازت جزر سليمان على بابوا غينيا الجديدة بنتيجة 3-2 مساء الأحد بينما تفوقت نيوزيلندا على تاهيتي بهدف.
وتجري تصفيات أوقيانوسيا بنظام دورة مجمعة في قطر ويقام النهائي يوم الأربعاء على ملعب نادي العربي.
والفائز في النهائي سيواجه كوستاريكا أو المكسيك أو أمريكا في ملحق تصفيات المونديال في منتصف يونيو المقبل.
وتسعى نيوزيلندا للمشاركة في كأس العالم للمرة الثالثة.
بينما بقية فرق أوقيانوسيا لم تشارك مطلقا في البطولة.
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