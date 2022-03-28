تصفيات كأس العالم - أمريكا والمكسيك تضعان قدما في قطر.. وكوستاريكا تضمن الملحق على الأقل

وضعت أمريكا قدما في قطر بفوزها العريض 5-1 على ضيفتها بنما صباح الإثنين في الجولة 13 من تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأحرز كريستيان بوليسيتش نجم تشيلسي ثلاثية في شباك بنما مهدت طريق بلده نحو عودة مرتقبة لكأس العالم الذي غابت عن نسخته الأخيرة في 2018.

ورفعت أمريكا رصيدها إلى 25 نقطة في المركز الثاني مثل المكسيك الثالثة وباتت قاب قوسين أو أدنى من التأهل لمونديال قطر.

وتفوقت المكسيك على مضيفتها هوندوراس بهدف إدسون ألفاريز.

بينما تشبثت كوستاريكا بأمل ضئيل في التأهل مباشرة للمونديال دون الحاجة إلى خوض الملحق.

وفازت كوستاريكا على مضيفتها السلفادور بنتيجة 2-1 وضمنت المركز الرابع على الأقل بالوصول إلى النقطة 22.

لكنها بحاجة لفوز عريض على ضيفتها أمريكا في الجولة الأخيرة أو أن تفوز وتخسر المكسيك ويكون فارق الأهداف في صالحها.

وفي الجولة الأخيرة تستضيف كوستاريكا فريق أمريكا بينما تلعب المكسيك في أرضها ضد السلفادور.

وسيتأهل الوصيف والثالث مباشرة إلى المونديال بينما يلعب الرابع ضد بطل أوقيانوسيا.

وتتصدر كندا ترتيب التصفيات وحجزت مقعدها في قطر بالفوز على جامايكا 4-صفر.