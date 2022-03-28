مواعيد مباريات اليوم 28 مارس 2022.. بيراميدز في كأس مصر

الإثنين، 28 مارس 2022 - 10:39

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد الصفاقسي

يلعب بيراميدز اليوم الإثنين في كأس مصر.

ويستضيف رفاق عبد الله السعيد فريق لافيينا في ملعب الدفاع الجوي لصالح دور الـ32.

وتنطلق المباراة الساعة 6 مساء وتنقلها أون تايم سبورتس 1.

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