بعد احتجاج اللاعبين الجماعي.. الإسماعيلي يرد ويقرر إحالتهم إلى التحقيق

الإثنين، 28 مارس 2022 - 00:45

كتب : ياسر الشريف

الاتحاد السكندري - الإسماعيلي

أعرب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيي الكومي في بيان رسمي، عن استيائه من تصرف عدد من لاعبي الفريق الأول، الذين نشروا رسالة جماعية عبر منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" للحديث عن أزمة المستحقات.

واعتبر الإسماعيلي -على حد وصف البيان- أن ما حدث هو افتعال أزمة في الوقت الحالي رغم محاولات مجلس الإدارة تهيئة الأجواء للاعبين للابتعاد عن مؤخرة ترتيب جدول الدورى العام.

وجاء في بيان الإسماعيلي ما يلي..

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أولا: تم صرف نسبة 25% من قيمة عقود اللاعبين فور تولي مجلس الإدارة رسميا، ومنذ ذلك التاريخ ونتائج الفريق لم تكن علي المستوى الذي يرضى جماهير و أعضاء الإسماعيلي، كما تم صرف مبلغ يتجاوز 50 مليون جنيه منذ الأول من نوفمبر الماضي وحتي تاريخه.

ثانيا: النادي لديه مستحقات متأخرة لدي الشركة الراعية لم يتم صرفها حتى الآن رغم مطالبتنا بها أكثر من مرة.

ثالثا: قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بتاريخ 3 مارس الحالي وقف مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج والوصول للمركز الثانى عشر مع نهاية الدور الأول من مسابقة الدورى العام.

رابعا: نظرا لعدم توافر سيولة مالية للنادي، قام يحيي الكومي رئيس مجلس إدارة النادي بضخ مبلغ 5 مليون جنيه لتسيير الأعمال اليومية وصرف رواتب العاملين والأجهزة الفنية.

خامسا: تم صرف مكافأة الفوز للاعبين عقب الفوز علي بتروجيت في دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر بالإضافة إلي صرف مكافأة الفوز مضاعفة عقب الفوز علي الاتحاد السكندرى في الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى العام لتحفيز اللاعبين.

سادسا: نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم، قرر مجلس الإدارة صرف مبلغ 150 ألف جنيه لكل لاعب بإجمالي 3.5 مليون جنيه رغم إيقاف المستحقات وذلك قبل الشهر الكريم وتحملها رئيس النادى لعدم توافر سيولة مالية بالنادي.

سابعا: قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إحالة اللاعبين الذين قاموا بافتعال هذه الأزمة للتحقيق من قبل المستشار القانوني للنادي، وشدد مجلس إدارة النادي علي أنه في حالة امتناع أي لاعب عن المشاركة في التدريبات اليومية سيتم إيقافه واحالته للتحقيق فورا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحافظ علي هيبة النادي وحقوقه.

ماذا حدث؟

عبر مجموعة من لاعبي فريق الإسماعيلي عن اعتراضهم بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية في الشهور الماضية.

وخلال موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام كتب مجموعة من لاعبي الفريق رسالة واحدة وهي: "شهور مقدرين كل حاجة والتزاماتنا بتزيد وأخدنا ميعاد واتنين و10 ومحصلش حاجة، إحنا مش هنطلع من اللي احنا فيه غير لما نبقى كلنا إيد واحدة والوعود تتنفذ".

وكتب من لاعبي الفريق كل من أحمد مصطفى ومحمد فوزي وعماد حمدي وأحمد مدبولي وعمر الوحش وعدد آخر من اللاعبين.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط بعد مرور 13 جولة.

ولم يحقق الإسماعيلي سوى انتصار وحيد في الدوري أمام الاتحاد السكندري، مقابل 7 هزائم و5 تعادلات.

ويلعب الإسماعيلي بعد التوقف مع المصري في الجولة الـ14 من الدوري..

الإسماعيلي الدوري المصري يحيى الكومي
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