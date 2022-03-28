موعد مؤتمر كيروش ومران منتخب مصر الرئيسي لمواجهة السنغال

الإثنين، 28 مارس 2022 - 00:37

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب مصر

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد المؤتمر الصحفي لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قبل مواجهة السنغال.

ويلعب منتخب مصر ضد السنغال يوم الثلاثاء المقبل، في إياب المرحلة الأخيرة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتقرر أن يكون مؤتمر البرتغالي كيروش في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

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على أن يكون المران الرئيسي لمنتخب مصر قبل مواجهة السنغال في تمام السادسة مساء، على ملعب عبد الله واد.

وفاز منتخب مصر على السنغال في مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد القاهرة بهدف دون رد.

ويرأس بعثة منتخب مصر في السنغال جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم المصري.

ويغيب عن بعثة منتخب مصر ثنائي الدفاع الذي خاض مباراة الذهاب، محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك، ومحمد عبد المنعم مدافع الأهلي.

وذلك لإيقاف الأول بعد حصوله على الإنذار الثاني، وإصابة الثاني بعد تعرضه لكسر في الأنف.

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