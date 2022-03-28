ماركا: ليس برشلونة.. كافاني يقترب من الدوري الإسباني.

ربطت صحيفة "ماركا" الإسبانية اسم إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد بخوض تجربته الأولى في الدوري الإسباني، ولكن ليس مع برشلونة.

وكان اسم النادي الكتالوني قد رافق أنباء رحيل كافاني عن يونايتد، خصوصا في ظل إمكانية التعاقد معه مجانا بنهاية الموسم الحالي، وهو ما أظهر بالتالي إمكانية لفسخ العقد بالتراضي، في ظل بحث برشلونة عن أقل الخيارات تكلفة.

في نهاية المطاف تعاقد برشلونة مع بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال في يناير الماضي، ليخرج كافاني من الحسابات.

وجهة كافاني في هذه الحالة هي ريال سوسيداد الذي يحتاج إلى مهاجم في الوقت الحالي، حيث يبحث عن لاعب ينافس مهاجمه الأساسي أليكساندر إيزاك، إذا لم يغادر الأخير أصلا بنهاية الموسم وسط اهتمام من عدة أندية.

يأتي ذلك في ظل نهاية إعارة أليكس سورلوث بالمقام الأول، أما في حالة رحيل إيزاك أيضا سيضطر سوسيداد للبحث عن اثنين في الخط الأمامي وليس واحد فقط.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية أن خطوة كهذه ممكنة، في ظل رغبة الأوروجوياني الدولي بتجربة اللعب في إسبانيا، بعد أن لعب في إيطاليا مع نابولي، وفي فرنسا مع باريس سان جيرمان، وحاليا في إنجلترا مع مانشستر يونايتد.