عبد القادر: لا أحتاج زيادة وزني.. وعلاقتي مع موسيماني ممتازة

الأحد، 27 مارس 2022 - 23:56

كتب : FilGoal

أحمد عبد القادر - الأهلي × صنداونز

يرى أحمد عبد القادر لاعب الأهلي أنه لا يحتاج لزيادة وزنه وأن جسده مناسب لعمره في الوقت الحالي.

وقال عبد القادر عبر قناة الأهلي: "أرى أن جسدي شكله مناسب ولا أحتاج لزيادة وزني، وبالتأكيد سأعمل على تطوير نفسي بشكل أكبر".

وشرح "جسدي مناسب لعمري في الوقت الحالي، ومع الوقت سأتطور بشكل أفضل".

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وعن علاقته مع المدير الفني بيتسو موسيماني قال: "علاقتي ممتازة مع موسيماني ويحاول دائما توجيه النصائح لي وأنفذ تعليماته في الملعب".

وشدد "أنفذ فقط تعليمات المدير الفني وقرار مشاركتي يرجع فقط للمدرب".

وأتم تصريحاته "أقرب المحترفين لي في الأهلي هو أليو ديانج، وأتحدث كثيرا مع معلول لأنه يلعب في الجانب الأيسر بجواري".

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