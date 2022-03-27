انتهى الغياب.. كندا تعود للمشاركة في كأس العالم بعد 36 عاما

الأحد، 27 مارس 2022 - 23:54

كتب : FilGoal

كندا

حسم المنتخب الكندي تأهله إلى كأس العالم 2022 في قطر بعد الفوز على جامايكا بأربعة أهداف دون رد.

وعاد المنتخب الكندي للتواجد في كأس العالم للمرة الأولى منذ 1986.

وسيتواجد "الحُمر" في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.

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سجل هدف كندا الأول كيلي لارين في الدقيقة العاشرة قبل أن يضيف تاجون بوشانان الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

وفي الشوط الثاني، أضاف جونيور هوليت الهدف الثالث في الدقيقة 83.

وأضاف أدريان ماريبا الهدف الرابع بالخطأ في مرمى بلاده قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة بدقيقة واحدة.

الفوز رفع رصيد منتخب كندا للنقطة 28 في الصدارة من 8 انتصارات و4 تعادلات وخسارة واحدة ليضمن تواجده في قطر.

ويتواجد منتخب أمريكا في المركز الثاني برصيد 22 نقطة وهو نفس رصيد المكسيك، قبل كوستاريكا بـ20 نقطة ثم بنما 18 نقطة مع مباراة أقل ستلعبها أمام أمريكا.

ويصعد ثلاثة منتخبات من أمريكا الشمالية بشكل مباشر على أن يتأهل الرابع لـ لعب الملحق.

كأس العالم منتخب كندا
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