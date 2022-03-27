عبد القادر: جمهور الأهلي هو الدافع لي.. واستفدت كثيرا من الاحتراف والإعارة

الأحد، 27 مارس 2022 - 23:25

كتب : FilGoal

الأهلي - مونتيري - كأس العالم للأندية - أحمد عبد القادر

يرى أحمد عبد القادر لاعب الأهلي أنه استفاد كثيرا من تجربته الإحترافية في أوروبا، وأيضا إعارته لسموحة قبل العودة للفريق الأحمر.

وقال أحمد عبد القادر عبر قناة الأهلي: "استفدت بدنيا من الاحتراف في أوروبا بشكل كبير".

وأضاف "الإعارة أعطتني فرصة كبيرة للمشاركة وهذا الأمر ساعدني في العودة للأهلي مرة أخرى".

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وأكمل "علاقتي رائعة بجمهور الأهلي، وهو الدافع الأساسي لي لأظهر بشكل جيد في الملعب وأشكرهم على دعمهم المتواصل لي منذ أن كنت معارا مع سموحة".

وواصل "أفضل هدف لي مع الأهلي كان في شباك الهلال السعودي في كأس العالم للأندية، وأيضا أمام المريخ السوداني".

واستمر في تصريحاته "أحب إدين هازارد وكنت أتابعه كثيرا وأنا صغير، وفي مصر تأثرت كثيرا بـ أبو تريكة وبركات وشاهدت الكثير من الفيديوهات للأسطورة محمود الخطيب".

وشدد "أمنية أي لاعب هي المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم".

وأتم تصريحاته "أركز في المباريات فقط ولا أشغل تفكيري بأي شيء خارجي وهذا يساعدني في الظهور بشكل جيد".

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