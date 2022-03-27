كرة يد - علي زين يفوز مع برشلونة بـ كأس ملك إسبانيا

الأحد، 27 مارس 2022 - 22:51

كتب : FilGoal

علي زين مع لقب كأس ملك إسبانيا

فاز علي زين مع فريقه الإسباني برشلونة بلقب كأس الملك لـ كرة اليد على حساب جرانوليريس بنتيجة 30-26.

وشارك علي زين في المباراة وسجل هدفا واحدا، حسب الموقع الرسمي للنادي.

وانتهى الشوط الأول بتأخر برشلونة 15-11 قبل أن يقلب الفريق الكتالوني النتيجة لصالحه في النهاية.

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ويعد اللقب هو التاسع على التوالي لـ برشلونة في الكأس.

ورفع الفريق الكتالوني بطولاته في الكأس للرقم 26.

ورفع علي زين رصيده من الألقاب مع برشلونة إلى الرقم 3 في الموسم الأول مع الفريق.

علي زين برشلونة علي زين مع لقب كأس ملك إسبانيا كرة يد
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