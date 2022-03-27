كرة يد - علي زين يفوز مع برشلونة بـ كأس ملك إسبانيا
الأحد، 27 مارس 2022 - 22:51
كتب : FilGoal
فاز علي زين مع فريقه الإسباني برشلونة بلقب كأس الملك لـ كرة اليد على حساب جرانوليريس بنتيجة 30-26.
وشارك علي زين في المباراة وسجل هدفا واحدا، حسب الموقع الرسمي للنادي.
وانتهى الشوط الأول بتأخر برشلونة 15-11 قبل أن يقلب الفريق الكتالوني النتيجة لصالحه في النهاية.
ويعد اللقب هو التاسع على التوالي لـ برشلونة في الكأس.
🏆🏆 BEN AMUNT 🏆🏆
La imatge de la felicitat blaugrana.
🔵🔴 #ForcaBarça pic.twitter.com/1Mnjg13TnO— Barça Handbol (@FCBhandbol) March 27, 2022
ورفع الفريق الكتالوني بطولاته في الكأس للرقم 26.
ورفع علي زين رصيده من الألقاب مع برشلونة إلى الرقم 3 في الموسم الأول مع الفريق.
💙❤️ CAMPIONS DE COPA 💙❤️ pic.twitter.com/l4dKzAHXoo— Barça Handbol (@FCBhandbol) March 27, 2022
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