كرة يد - علي زين يفوز مع برشلونة بـ كأس ملك إسبانيا

فاز علي زين مع فريقه الإسباني برشلونة بلقب كأس الملك لـ كرة اليد على حساب جرانوليريس بنتيجة 30-26.

وشارك علي زين في المباراة وسجل هدفا واحدا، حسب الموقع الرسمي للنادي.

وانتهى الشوط الأول بتأخر برشلونة 15-11 قبل أن يقلب الفريق الكتالوني النتيجة لصالحه في النهاية.

ويعد اللقب هو التاسع على التوالي لـ برشلونة في الكأس.

🏆🏆 BEN AMUNT 🏆🏆 La imatge de la felicitat blaugrana. 🔵🔴 #ForcaBarça pic.twitter.com/1Mnjg13TnO — Barça Handbol (@FCBhandbol) March 27, 2022

ورفع الفريق الكتالوني بطولاته في الكأس للرقم 26.

ورفع علي زين رصيده من الألقاب مع برشلونة إلى الرقم 3 في الموسم الأول مع الفريق.