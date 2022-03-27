عبد الحفيظ: عبد المنعم سيجري تجربة للمشاركة بواقي الأنف

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن مستجدات إصابة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر ومنتخب مصر.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي: "محمد عبد المنعم سيجري تجربة للعب بواقي الأنف، وقد تكون الأمور جيدة قبل مباراة الهلال السوداني ولكن بالتأكيد لن نجازف به".

وتعرض محمد عبد المنعم لكسر في الأنف خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد السنغال في ذهاب المرحلة الأخيرة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وأجرى مدافع الأهلي ومنتخب مصر جراحة في الأنف لعلاج الكسر.

على جانب آخر قال عبد الحفيظ: "مباراة الهلال ستكون صعبة لأن الفريق السوداني أمامه فرصة واحدة فقط، وأنت تلعب كحامل لقب البطولة في آخر نسختين، ولهذا هدفنا واحد وهو تحقيق الفوز".

وأتم تصريحاته "محمد محمود حالته جيدة جدا في الفترة الأخيرة، ومحمود متولي يشارك بشكل منتظم في التدريبات".