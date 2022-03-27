استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات قوية من عبد الظاهر السقا

الأحد، 27 مارس 2022 - 22:10

كتب : وليد الحسيني

اختيارات عبد الظاهر السقا لـ الأفضل في تاريخ مصر

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

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وشارك نجم منتخب مصر السابق عبد الظاهر السقا في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته لأفضل لاعبي مصر بالترتيب:

1- محمد صلاح

2- عصام الحضري

3-أحمد حسن

4- حسام حسن

5-محمود الخطيب

التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.

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الأفضل في تاريخ مصر استفتاء الأفضل
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