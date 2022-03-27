أزمة جديدة للدراويش؟ اعتراض جماعي للاعبي الإسماعيلي لعدم صرف مستحقاتهم
الأحد، 27 مارس 2022 - 21:34
كتب : ياسر الشريف
عبر مجموعة من لاعبي فريق الإسماعيلي عن اعتراضهم بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية في الشهور الماضية.
وخلال موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام كتب مجموعة من لاعبي الفريق رسالة واحدة وهي: "شهور مقدرين كل حاجة والتزاماتنا بتزيد وأخدنا ميعاد واتنين و10 ومحصلش حاجة، إحنا مش هنطلع من اللي احنا فيه غير لما نبقى كلنا إيد واحدة والوعود تتنفذ".
وكتب من لاعبي الفريق كل من أحمد مصطفى ومحمد فوزي وعماد حمدي وأحمد مدبولي وعمر الوحش وعدد آخر من اللاعبين.
ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط بعد مرور 13 جولة.
ولم يحقق الإسماعيلي سوى انتصار وحيد في الدوري أمام الاتحاد السكندري، مقابل 7 هزائم و5 تعادلات.
ويلعب الإسماعيلي بعد التوقف مع المصري في الجولة الـ14 من الدوري..
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