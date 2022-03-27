مدرب منتخب 2003 لـ في الجول: أتمنى انضمام المزيد من الشباب لفرق الدوري الممتاز

الأحد، 27 مارس 2022 - 21:26

كتب : ياسر الشريف

محمود جابر مدرب الإسماعيلي

تحدث محمود جابر المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب من مواليد 2003 عن أفكاره بشأن إعداد المنتخب للفترة المقبلة.

وقال جابر في تصريحاته لـ FilGoal.com : "بعد مباراة المنتخب مع سلوفاكيا غدا الاثنين سوف يكون هناك تجمع فى شهر مايو وتجمع آخر فى شهر يوليو".

وأضاف "نجرى اتفاقا لخوض بطولة دولية ودية سواء داخل أو خارج مصر للإعداد بشكل نهائي قبل المشاركة فى بطولة أمم إفريقيا للشباب".

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وتقام بطولة إفريقيا في شهر فبراير من العام المقبل 2023، ومن المرجح أن تقام في مصر وفقا للمدرب.

وتابع جابر "أتمنى أن يشارك أكبر عدد من لاعبى المنتخب مع أنديتهم بالدورى الممتاز من أجل زيادة الخبرة، لأن هذا النوع من الاحتكاك أفضل لهم من مباريات الشباب".

واختتم "المنتخب يضم قوام مميز من اللاعبين الذين استطاعوا أن يقدموا مباريات جيدة فى البطولات التى شاركوا فيها حتى الآن".

منتخب مصر منتخب الشباب محمود جابر
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