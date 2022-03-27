اتحاد الكرة يكشف حقيقة إصابة صلاح وبعد المسافة بين فندق إقامة المنتخب وملعب مباراة السنغال

تحدث وليد العطار المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري لكرة القدم عن تفاصيل سفر منتخب مصر لمواجهة السنغال في إياب المرحلة الأخيرة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وقال العطار في تصريحاته لقناة الحدث اليوم: "البعثة ستصل إلى السنغال في العاشرة مساء بتوقيت السنغال (12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة)".

وأضاف "مسألة التدريبات بعد الوصول إلى السنغال سترجع إلى الرؤية الفنية للمدرب كارلوس كيروش فهو الأدرى بهذه الجزئية".

وعن أنباء إصابة محمد صلاح قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول قال العطار: "كل اللاعبين تدربوا بشكل جيد اليوم والجميع في قمة لياقته البدنية والذهنية وبإذن الله سيحققون الحلم".

وأخيرا عن مسألة بعد فندق الإقامة بمسافة 60 كيلو متر عن ملعب المباراة قال: "لا، ليس لهذه الدرجة. الفندق يبعد 15 دقيقة عن الملعب".

وكانت نهى خضر سفيرة مصر في السنغال قد قالت أمس عبر قناة صدى البلد أن الفندق يبعد عن ملعب عبد الله واد مسافة تتراوح بين 60 و70 كم.

وفاز منتخب مصر ذهابا على استاد القاهرة بهدف عكسي سجله ساليو سيس بشباكه في الدقيقة الرابعة.

وتلعب مباراة الإياب في التاسع والعشرين من مارس الجاري على ملعب عبد الله واد في العاصمة السنغالية داكار.

وتواجد منتخب مصر في التصنيف الثاني قبل القرعة مع تواجد أسود التيرانجا في التصنيف الأول.

وتعد المواجهة تكرار لنهائي أمم إفريقيا الذي جمع المنتخبين فبراير الماضي في الكاميرون وانتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

ووصل كيروش مع منتخب مصر إلى نهائي أمم إفريقيا 2021 قبل أن يخسر من السنغال بركلات الترجيح.

ويسعى الفراعنة للتواجد في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم والثانية على التوالي.

ويستهدف منتخب السنغال الصعود لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.