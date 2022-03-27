اتحاد الكرة يكشف حقيقة إصابة صلاح وبعد المسافة بين فندق إقامة المنتخب وملعب مباراة السنغال

الأحد، 27 مارس 2022 - 21:02

كتب : FilGoal

مران مصر - منتخب مصر - محمد صلاح

تحدث وليد العطار المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري لكرة القدم عن تفاصيل سفر منتخب مصر لمواجهة السنغال في إياب المرحلة الأخيرة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وقال العطار في تصريحاته لقناة الحدث اليوم: "البعثة ستصل إلى السنغال في العاشرة مساء بتوقيت السنغال (12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة)".

وأضاف "مسألة التدريبات بعد الوصول إلى السنغال سترجع إلى الرؤية الفنية للمدرب كارلوس كيروش فهو الأدرى بهذه الجزئية".

وعن أنباء إصابة محمد صلاح قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول قال العطار: "كل اللاعبين تدربوا بشكل جيد اليوم والجميع في قمة لياقته البدنية والذهنية وبإذن الله سيحققون الحلم".

وأخيرا عن مسألة بعد فندق الإقامة بمسافة 60 كيلو متر عن ملعب المباراة قال: "لا، ليس لهذه الدرجة. الفندق يبعد 15 دقيقة عن الملعب".

وكانت نهى خضر سفيرة مصر في السنغال قد قالت أمس عبر قناة صدى البلد أن الفندق يبعد عن ملعب عبد الله واد مسافة تتراوح بين 60 و70 كم.

وفاز منتخب مصر ذهابا على استاد القاهرة بهدف عكسي سجله ساليو سيس بشباكه في الدقيقة الرابعة.

وتلعب مباراة الإياب في التاسع والعشرين من مارس الجاري على ملعب عبد الله واد في العاصمة السنغالية داكار.

وتواجد منتخب مصر في التصنيف الثاني قبل القرعة مع تواجد أسود التيرانجا في التصنيف الأول.

وتعد المواجهة تكرار لنهائي أمم إفريقيا الذي جمع المنتخبين فبراير الماضي في الكاميرون وانتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

ووصل كيروش مع منتخب مصر إلى نهائي أمم إفريقيا 2021 قبل أن يخسر من السنغال بركلات الترجيح.

ويسعى الفراعنة للتواجد في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم والثانية على التوالي.

ويستهدف منتخب السنغال الصعود لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

منتخب مصر منتخب السنغال حلم المونديال محمد صلاح وليد العطار
نرشح لكم
في الجول يكشف - لماذا قرر كيروش عدم سفر الونش مع المنتخب إلى السنغال بعثة منتخب مصر تطير إلى السنغال تقرير: السوق السوداء تشتعل في السنغال على تذاكر لقاء مصر رسالة كيروش قبل الحسم أمام السنغال.. "متواضعون ومتحدون لتحقيق الحلم" وائل جمعة لـ في الجول: الونش خارج بعثة مصر في السنغال بسبب الإيقاف متى شارك علي جبر ورامي ربيعة لآخر مرة مع منتخب مصر هل تصيب السنغال لعنة بطل إفريقيا؟ جمال علام: لاعبو منتخب مصر لديهم إصرار على تحقيق الفوز في السنغال
أخر الأخبار
أزمة جديدة للدراويش؟ اعتراض جماعي للاعبي الإسماعيلي لعدم صرف مستحقاتهم 4 دقيقة | الدوري المصري
مدرب منتخب 2003 لـ في الجول: أتمنى انضمام المزيد من الشباب لفرق الدوري الممتاز 12 دقيقة | منتخب مصر
اتحاد الكرة يكشف حقيقة إصابة صلاح وبعد المسافة بين فندق إقامة المنتخب وملعب مباراة السنغال 36 دقيقة | حلم المونديال
لابورتا: كنت أريد إقالة كومان ولكن منحته فرصة ثانية.. ولست نادما على شيء ساعة | الدوري الإسباني
أشعة جديدة لـ صلاح محسن لمعرفة نسبة تعافيه من الإصابة ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف - لماذا قرر كيروش عدم سفر الونش مع المنتخب إلى السنغال 2 ساعة | حلم المونديال
بعثة منتخب مصر تطير إلى السنغال 2 ساعة | حلم المونديال
بوجبا: مانشستر يونايتد لم يفز بشيء منذ أعوام.. ولم أحدد مستقبلي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 2 هل لائحة تصفيات كأس العالم ستحرم الونش من لقاء الإياب ضد السنغال.. وموقف مصر 3 القنوات الناقلة لـ تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 4 استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عبد الله السعيد.. ثلاثي من الجيل الذهبي