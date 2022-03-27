أشعة جديدة لـ صلاح محسن لمعرفة نسبة تعافيه من الإصابة
الأحد، 27 مارس 2022 - 19:55
كتب : حسام نور الدين
يجري صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة جديدة للاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة شفائه من الإصابة التي تعرض لها في مشطية القدم، التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية.
ويخوض صلاح محسن مرحلة جديدة من التأهيل لتجهيزه للعودة إلى التواجد مع الأهلي في الفترة المقبلة.
وواصل صلاح محسن تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش تدريبات الفريق الجماعية استعدادا لمواجهة الهلال السوداني.
وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الحديث مع الجهاز الطبي على هامش مران اليوم لمتابعة الملف الطبي لبعض اللاعبين الذين ينفذون مراحل جديدة في البرامج التأهيلية الخاصة بهم، لتجهيزهم للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.
وشارك صلاح محسن للمرة الأخيرة مع الأهلي ضد الجونة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.