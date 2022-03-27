أشعة جديدة لـ صلاح محسن لمعرفة نسبة تعافيه من الإصابة

الأحد، 27 مارس 2022 - 19:55

كتب : حسام نور الدين

إصابة صلاح محسن - الأهلي × الجونة

يجري صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة جديدة للاطمئنان ‏على حالته والتعرف على نسبة شفائه من الإصابة التي تعرض لها في مشطية القدم، التي ‏أبعدته عن المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية.

صلاح محسن

النادي : الأهلي

الأهلي

ويخوض صلاح محسن ‏مرحلة جديدة من التأهيل لتجهيزه للعودة إلى التواجد مع الأهلي في الفترة المقبلة.‏

وواصل صلاح محسن تنفيذ برنامجه التأهيلي على ‏هامش تدريبات الفريق الجماعية استعدادا لمواجهة الهلال السوداني.

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وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الحديث مع الجهاز الطبي على هامش ‏مران ‏اليوم لمتابعة الملف الطبي لبعض اللاعبين الذين ينفذون مراحل جديدة في ‏البرامج التأهيلية ‏الخاصة بهم، لتجهيزهم للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات ‏الجماعية.‏

وشارك صلاح محسن للمرة الأخيرة مع الأهلي ضد الجونة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

صلاح محسن الأهلي الدوري المصري
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