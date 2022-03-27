أشعة جديدة لـ صلاح محسن لمعرفة نسبة تعافيه من الإصابة

يجري صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة جديدة للاطمئنان ‏على حالته والتعرف على نسبة شفائه من الإصابة التي تعرض لها في مشطية القدم، التي ‏أبعدته عن المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية.

صلاح محسن النادي : الأهلي الأهلي

ويخوض صلاح محسن ‏مرحلة جديدة من التأهيل لتجهيزه للعودة إلى التواجد مع الأهلي في الفترة المقبلة.‏

وواصل صلاح محسن تنفيذ برنامجه التأهيلي على ‏هامش تدريبات الفريق الجماعية استعدادا لمواجهة الهلال السوداني.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الحديث مع الجهاز الطبي على هامش ‏مران ‏اليوم لمتابعة الملف الطبي لبعض اللاعبين الذين ينفذون مراحل جديدة في ‏البرامج التأهيلية ‏الخاصة بهم، لتجهيزهم للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات ‏الجماعية.‏

وشارك صلاح محسن للمرة الأخيرة مع الأهلي ضد الجونة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.