في الجول يكشف - لماذا قرر كيروش عدم سفر الونش مع المنتخب إلى السنغال

الأحد، 27 مارس 2022 - 19:29

كتب : بسام أبو بكر

محمود حمدي الونش - مصر - السنغال

قرر كارولس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عدم سفر محمود حمدي "الونش" مع بعثة الفراعنة إلى السنغال.

ويلعب منتخب مصر ضد السنغال يوم الثلاثاء المقبل، في إياب المرحلة الأخيرة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وكان الونش قد تحصل على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب ضد السنغال ليتم إيقافه بسبب تراكم البطاقات ويغيب عن مواجهة الإياب.

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وعلم FilGoal.com أن كيروش لا يريد أن تكون أجواء السفر إلى السنغال احتفالية حتى لا يتسرب ذلك الشعور إلى اللاعبين.

وهو ما قد يؤثر على تركيز اللاعبين قبل المباراة الحاسمة ضد السنغال.

ولذلك فضل عدم ضم أي لاعب خارج المباراة لبعثة المنتخب المسافرة إلى السنغال.

وفاز منتخب مصر على السنغال في مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد القاهرة بهدف دون رد.

ويرافق بعثة المنتخب الوطنى في السنغال جمال علام رئيس الإتحاد المصرى لكرة القدم ورئيس البعثة.

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