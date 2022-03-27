بعثة منتخب مصر تطير إلى السنغال

غادرة بعثة منتخب مصر مطار القاهرة منذ قليل متوجه إلى العاصمة السنغالية داكار، استعدادا لمباراة العودة ضد أسود التيرانجا.

ويلعب منتخب مصر ضد السنغال يوم الثلاثاء المقبل، في إياب المرحلة الأخيرة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وفاز منتخب مصر على السنغال في مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد القاهرة بهدف دون رد.

ويرافق بعثة المنتخب الوطنى في السنغال جمال علام رئيس الإتحاد المصرى لكرة القدم ورئيس البعثة.

وتستغرق الرحلة من القاهرة إلى داكار قرابة الـ8 ساعات.

بالإضافة إلى خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء المجلس اللواء حلمى مشهور وحازم إمام ومحمد بركات ومحمد أبو الوفا وإيهاب الكومى ودينا الرفاعى.