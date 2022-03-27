بعثة منتخب مصر تطير إلى السنغال
الأحد، 27 مارس 2022 - 19:16
كتب : FilGoal
غادرة بعثة منتخب مصر مطار القاهرة منذ قليل متوجه إلى العاصمة السنغالية داكار، استعدادا لمباراة العودة ضد أسود التيرانجا.
ويلعب منتخب مصر ضد السنغال يوم الثلاثاء المقبل، في إياب المرحلة الأخيرة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.
وفاز منتخب مصر على السنغال في مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد القاهرة بهدف دون رد.
ويرافق بعثة المنتخب الوطنى في السنغال جمال علام رئيس الإتحاد المصرى لكرة القدم ورئيس البعثة.
وتستغرق الرحلة من القاهرة إلى داكار قرابة الـ8 ساعات.
بالإضافة إلى خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء المجلس اللواء حلمى مشهور وحازم إمام ومحمد بركات ومحمد أبو الوفا وإيهاب الكومى ودينا الرفاعى.
نرشح لكم
موعد مؤتمر كيروش ومران منتخب مصر الرئيسي لمواجهة السنغال الأولويات تحكم.. كيف واجه كيروش السنغال اتحاد الكرة يكشف حقيقة إصابة صلاح وبعد المسافة بين فندق إقامة المنتخب وملعب مباراة السنغال في الجول يكشف - لماذا قرر كيروش عدم سفر الونش مع المنتخب إلى السنغال تقرير: السوق السوداء تشتعل في السنغال على تذاكر لقاء مصر رسالة كيروش قبل الحسم أمام السنغال.. "متواضعون ومتحدون لتحقيق الحلم" وائل جمعة لـ في الجول: الونش خارج بعثة مصر في السنغال بسبب الإيقاف متى شارك علي جبر ورامي ربيعة لآخر مرة مع منتخب مصر