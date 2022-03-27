جيرارد: اختيار تشافي من برشلونة كان عبقريا.. سيعودون قريبا

الأحد، 27 مارس 2022 - 18:56

كتب : FilGoal

ستيفن جيرارد أثناء المشاركة في مباراة أساطير ليفربول وبرشلونة

أوضح ستيفن جيرارد قائد ليفربول السابق أن اختيار تشافي من قبل برشلونة كان عبقريا.

وشارك ستيفن جيرارد مع أساطير ليفربول في مباراة ودية أمام برشلونة، وانتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل مدرب أستون فيلا الحالي هدف ليفربول الوحيد من ضربة جزاء.

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وقال ستيفن جيرارد في تصريحات لموقع برشلونة الرسمي: "أعتقد أن اختيار تشافي كان عبقريا بالنسبة لبرشلونة. إنه شخص لديه كل الصفات المناسبة والحمض النووي للنادي".

وأضاف "لقد كان لاعبا عالميا المستوى لسنوات عديدة. إنه يعرف الأسلوب الذي يريد جميع الأشخاص في برشلونة رؤيته".

وتابع "لقد عاشوا بضع سنوات معقدة، ويبدو أنهم سيعودون إلى حيث يجب أن يكونوا قريبا".

وأتم عن الكلاسيكو "لقد كانت نتيجة رائعة لـ برشلونة ضد ريال مدريد. بصفتي مشجعا لبرشلونة من مسافة بعيدة ، أرى أنهم يقومون بعمل جيد للغاية".

وأشرف تشافي على تدريب برشلونة في 25 مباراة، حقق خلالها 14 انتصارا و7 تعادلات وتلقى ستة هزائم.

سجل برشلونة تحت قيادة تشافي 50 هدفا واستقبلت شباكه 28 هدفا.

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