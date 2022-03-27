هل تستمر سلالة بنزيمة في الملاعب؟ "نجلي يتمتع بلمسات جيدة بالكرة"

الأحد، 27 مارس 2022 - 18:47

كتب : FilGoal

إبراهيم كريم بنزيمة

شدد كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد على أن إبنه قد يكون خليفته في الملاعب خصوصا وأنه يتمتع بلمسات جيدة بكرة القدم.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

وقال بنزيمة خلال مقابة عبر قناة "m6" الفرنسية: "نجلي لديه لمسات جيدة بكرة القدم هذا صحيح، سنننتظر قليلا قبل تسجيله في ريال مدريد".

وأطفالي هم نقطة ضعفي، يمثلون أشياء كثيرة بالنسبة لي هذا كل شيء وليس لدي كلمات حتى لأنها تلمس قلبي، يجب ألا تريني صورهم وإلا سأبدأ في البقاء".

أخبار متعلقة
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات حسام غالي.. الخطيب يتصدر بعد تعافيه بشكل تام.. كوكا يبدأ تدريبات الجري مع الأهلي مران الأهلي - مشاركة هاني وبيرسي تاو استعدادا لمواجهة الهلال فابريجاس: صافرات الجماهير على ميسي؟ لم يحظى باريس سان جيرمان بلاعب مثله من قبل

اللاعب الفرنسي صاحب الـ 34 عاما يعد أبا لطفلين الأول هو إبراهيم والثاني فتاة تدعى ميليا.

ويعاني بنزيمة حاليا من إصابة تعرض لها خلال فوز ريال مدريد على ريال مايوركا بأربعة أهداف دون مقابل مما جعله يغيب عن مباراة فريقه السابقة أمام برشلونة.

وشارك بنزيمة منذ بداية الموسم الحالي مع ريال مدريد في 34 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 32 هدفا وصناعة 13 آخرين.

كريم بنزيمة
نرشح لكم
لابورتا: كنت أريد إقالة كومان ولكن منحته فرصة ثانية.. ولست نادما على شيء جيرارد: اختيار تشافي من برشلونة كان عبقريا.. سيعودون قريبا سبورت: تحديد موعد عودة فاتي من الإصابة تقارير: برشلونة أتم اتفاقه مع رافينيا لضمه في الموسم المقبل لابورتا: لم يخبرنا ديمبيلي برغبته في البقاء.. ونعمل حاليا على وضع سقف رواتب للاعبين لابورتا يتحدث عن مفاوضات تجديد عقد سيرجي روبيرتو تعليق من لابورتا على اهتمام برشلونة بضم مبابي وهالاند.. ويكشف عن عدد الصفقات الصيفية جاريث بيل يفتح النار على صحيفة ماركا: الكل يعلم من هو الطفيلي الحقيقي
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يكشف حقيقة إصابة صلاح وبعد المسافة بين فندق إقامة المنتخب وملعب مباراة السنغال 11 دقيقة | حلم المونديال
لابورتا: كنت أريد إقالة كومان ولكن منحته فرصة ثانية.. ولست نادما على شيء ساعة | الدوري الإسباني
أشعة جديدة لـ صلاح محسن لمعرفة نسبة تعافيه من الإصابة ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف - لماذا قرر كيروش عدم سفر الونش مع المنتخب إلى السنغال ساعة | حلم المونديال
بعثة منتخب مصر تطير إلى السنغال ساعة | حلم المونديال
بوجبا: مانشستر يونايتد لم يفز بشيء منذ أعوام.. ولم أحدد مستقبلي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
جيرارد: اختيار تشافي من برشلونة كان عبقريا.. سيعودون قريبا 2 ساعة | أوروبا
هل تستمر سلالة بنزيمة في الملاعب؟ "نجلي يتمتع بلمسات جيدة بالكرة" 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 2 هل لائحة تصفيات كأس العالم ستحرم الونش من لقاء الإياب ضد السنغال.. وموقف مصر 3 القنوات الناقلة لـ تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 4 استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عبد الله السعيد.. ثلاثي من الجيل الذهبي