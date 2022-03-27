هل تستمر سلالة بنزيمة في الملاعب؟ "نجلي يتمتع بلمسات جيدة بالكرة"

شدد كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد على أن إبنه قد يكون خليفته في الملاعب خصوصا وأنه يتمتع بلمسات جيدة بكرة القدم.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد

وقال بنزيمة خلال مقابة عبر قناة "m6" الفرنسية: "نجلي لديه لمسات جيدة بكرة القدم هذا صحيح، سنننتظر قليلا قبل تسجيله في ريال مدريد".

وأطفالي هم نقطة ضعفي، يمثلون أشياء كثيرة بالنسبة لي هذا كل شيء وليس لدي كلمات حتى لأنها تلمس قلبي، يجب ألا تريني صورهم وإلا سأبدأ في البقاء".

اللاعب الفرنسي صاحب الـ 34 عاما يعد أبا لطفلين الأول هو إبراهيم والثاني فتاة تدعى ميليا.

ويعاني بنزيمة حاليا من إصابة تعرض لها خلال فوز ريال مدريد على ريال مايوركا بأربعة أهداف دون مقابل مما جعله يغيب عن مباراة فريقه السابقة أمام برشلونة.

وشارك بنزيمة منذ بداية الموسم الحالي مع ريال مدريد في 34 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 32 هدفا وصناعة 13 آخرين.