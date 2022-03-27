فابريجاس: صافرات الجماهير على ميسي؟ لم يحظى باريس سان جيرمان بلاعب مثله من قبل

الأحد، 27 مارس 2022 - 18:28

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان ضد نيس

دافع سيسك فابريجاس لاعب موناكو عن زميله السابق في برشلونة ولاعب باريس سان جيرمان الحالي ليونيل ميسي ضد صافرات الاستهجان التي تعرض لها برفقة نيمار من قبل جماهير فريقه.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

سيسك فابريجاس

النادي : موناكو

باريس سان جيرمان

وتعرض ميسي ونيمار لصافرات استهجان برفقة عدد من لاعبي باريس سان جيرمان من قبل الجماهير عقب إقصائهم من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.

وقال فابريجاس في حوار مع صحيفة ماركا: "قضية ميسي بسيطة جدا، بالنسبة لي كان أفضل من رأيت ومن لعبت معهم، ما رأيته منه كان استثنائي".

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لقد تعرضت لصافرات الاستهجان في كامب نو، وأعرف ما حدث مع باريس سان جيرمان إذ أن الجماهير تود أن تخلق لظات من التوتر مع اللاعبين، خلال المباراة يدعمونك وعندما يغنون باسمك، لكن ما رأيته في ذلك اليوم عندما خسر نيمار الكرة استمعت إلى الصافرات مع كل لمسة للكرة كان الأمر قبيحا جدا".

واستمر "يبررون تصرفاتهم بإنهم يتقاضون رواتب كبيرة وخسروا أمام ريال مدريد، هذا جيد لكن ألا يريدون الفوز؟ باريس سان جيرمان لم يفوز بأي شيء حتى الآن ولكنهم سيتوجون بالدوري بكل تأكيد".

وتابع "أنت تتحدث عن لاعب مثل ميسي الذي انضم مؤخرا للفريق، باريس سان جيرمان لم يحصل على لاعب مثله طوال تاريخه، من الأفضل أن يكونوا شاكرين وأن يدعموه وألا يحطموه خلال العام الحالي أو المقبل سيجلب ذلك الرجل العديد من اللحظات العظيمة".

ميسي انضم لباريس سان جيرمان في بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر قادما من برشلونة، وشارك خلال تلك الفترة في 26 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 7 أهداف وصناعة 11 هدفا.

ليونيل ميسي سيسك فابريجاس باريس سان جيرمان
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