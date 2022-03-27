بعد تعافيه بشكل تام.. كوكا يبدأ تدريبات الجري مع الأهلي

بدأ أحمد نبيل "كوكا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرحلة جديدة في ‏برنامجه التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه بعد تعافيه من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، التي ‏أبعدته عن التواجد في التدريبات الجماعية مع الفريق خلال الفترة الماضية.‏

ونفذ كوكا بعض التدريبات بالجري حول الملعب وفقرات أخرى ضمن برنامجه التأهيلي داخل ‏صالة الجيم تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

وخضع كوكا لفحوصات طبية خلال الأيام الماضية للاطمئنان على حالته والتأكد من ‏جاهزيته وتعافيه قبل تنفيذ البرنامج التأهيلي، لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في ‏التدريبات الجماعية.‏

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على حالته ‏وتحفيزه لتخطي مرحلة التأهيل والانتظام في التدريبات مع الفريق.

وتسببت مضاعفات فيروس كورونا في تعرض كوكا إلى التهابات في عضلة القلب، قبل أن يتعافى ويعود للتدريبات مرة أخرى.

ويستعد الأهلي لمباراة الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ‏لدوري أبطال ‏إفريقيا، التي يسعى خلالها الفريق إلى حسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة ‏وقطع خطوة ‏جديدة في المشوار الإفريقي.‏

كوكا يعود ويشارك في تدريبات الأهلي بعد تعافيه بشكل تام