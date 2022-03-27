مران الأهلي - مشاركة هاني وبيرسي تاو استعدادا لمواجهة الهلال

الأحد، 27 مارس 2022 - 18:07

كتب : حسام نور الدين

بيرسي تاو

شارك ثنائي الأهلي محمد هاني وبيرسي تاو في التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا.

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

وخاض الثنائي تدريبات في الجيم، ثم في مران كرة القدم الذي أقيم بملعب مختار التتش بمشاركة جميع اللاعبين.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها ‏الفريق عقب مباراة المريخ السوداني، واستمرت فترة الراحة لمدة 8 أيام.

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وخاض حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ‏ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.‏

وخاض اللاعبون تدريبات في الجيم قبل انطلاق المران على ملعب التتش، الذي اشتمل على ‏جانب فني، حيث أجرى الجهاز الفني تقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين.‏

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ‏ملعب التتش قبل انطلاق المران للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة.

وتعرض بيرسي تاو لكدمة في الركبة خلال مباراة الأهلي والمريخ السوداني، وكذلك تعرض محمد هاني لإصابة عضلية في المباراة ذاتها.

ويغيب عن الأهلي اللاعبون الدوليون المنضمون إلى المنتخبات الوطنية في الأجندة الدولية ‏الجارية، التي يخوض خلالها بعض المنتخبات الجولة الأخيرة والحاسمه للتأهل إلى كأس العالم ‏‏2022 في قطر.‏

بيرسي تاو الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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