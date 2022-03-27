سبورت: تحديد موعد عودة فاتي من الإصابة

الأحد، 27 مارس 2022 - 17:23

كتب : FilGoal

بكاء أنسو فاتي عقب إصابته أمام بلباو

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن موعد عودة أنسو فاتي لاعب برشلونة من الإصابة.

فاتي كان قد تعرض لإصابة منعته عن المشاركة مع برشلونة منذ شهر يناير الماضي.

ويخوض فاتي حاليا فترة من التأهيل في مدريد على هامش الإصابة ولكن وفقا لسبورت فإن فترة التأهيل ستنتهي ويعود للتدريب يوم الإثنين المقبل في منشئات برشلونة.

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ومن المتوقع أن يعود فاتي للمشاركة مع برشلونة من جديد خلال منتصف شهر إبريل المقبل.

فاتي كان قد تعرض لإصابة طويلة خلال الموسم الماضي أبعدته عن أغلب فتراته قبل أن يتعرض لإصابة جديدة على مستوى الركلة في شهر يناير على الرغم من عدم وجود علاقة بين الإصابتين.

اللاعب صاحب الـ 19 عاما شارك منذ بداية الموسم الحالي مع برشلونة في 10 مباريات فقط وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدف واحد.

أنسو فاني برشلونة
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